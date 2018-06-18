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Июнь 18, 2018
просмотры: 123

Сексуальная модель оголяется на фото ради ЧМ-2018

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Бразильская модель Сьюзи Кортес заработала титул "Самая аппетитная попка" на ежегодном тематическом конкурсе красоты не просто так, доказательством чему служат ее многочисленные фотографии. Мисс Бум-Бум, вдобавок ко всему, активно следит за событиями в большом спорте. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России стал для красотки прекрасным поводом в очередной раз блеснуть своими достоинствами. Dni.Ru предлагают взглянуть на фотографии модели, чтобы труды девушки не пропадали даром.

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