Сексуальная модель оголяется на фото ради ЧМ-2018

Бразильская модель Сьюзи Кортес заработала титул "Самая аппетитная попка" на ежегодном тематическом конкурсе красоты не просто так, доказательством чему служат ее многочисленные фотографии. Мисс Бум-Бум, вдобавок ко всему, активно следит за событиями в большом спорте. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России стал для красотки прекрасным поводом в очередной раз блеснуть своими достоинствами. Dni.Ru предлагают взглянуть на фотографии модели, чтобы труды девушки не пропадали даром.