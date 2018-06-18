Мисс Бум-Бум огромным задом дала прогноз на ЧМ-2018

Долгожданный чемпионат мира по футболу, который проходит в городах России, привлекает внимание не только болельщиков, но и неравнодушных людей самых разных профессий и увлечений. Так, на мундиаль обратила внимание известная красотка, которая захотела внести свой вклад в это событие.

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