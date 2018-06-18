Мисс Бум-Бум огромным задом дала прогноз на ЧМ-2018
Обладательница почетного титула "Самая аппетитная попка" бразильская модель Сьюзи Кортес, которая обещала предсказать итоги матчей на ЧМ-2018 своими формами, сделала заявление в Instagram. Девушка написала, что бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо покажет блестящий результат на матчах мундиаля.
К публикации она приложила фотографию свой пятой точки и мяча. Русскоязычные подписчики модели не оставили яркий пост без внимания. Под фотографией они стали настойчиво приглашать Кортес посетить Россию и лично пообщаться с поклонниками.
Стоит отметить, что деятельность бразильской модели вызывает не только позитивную реакцию. Так, в 2016 году знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси заблокировал профиль Сьюзи в Instagram. Он объяснил свой поступок тем, что она снялась в откровенной фотосессии с его футболкой и отправила спортсмену этот снимок в соцсети.
Более того, девушка участвовала в тематической фотосессии, посвященной ЧМ-2018 в России. Позже она призналась, что хотела бы получить российское гражданство.
Напомним, что "Мисс Бум-Бум" – ежегодный бразильский конкурс красоты. На нем определяют обладательницу лучших ягодиц страны.
В шоу принимают участие около 30 девушек – по одной от каждой административной единицы Бразилии. Помимо звания, победительница получает 15 000 долларов США, а также модельные контракты и становится знаменитостью в Бразилии.
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