Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Понедельник 18 июня
Лента новостей
17:32
Шикарная свадьба дочери миллиардера вывела россиян из себя
17:23
Брошенная с шестью детьми жена Жукова бежит из страны
17:21
В Уфе на дороге загорелся КамАЗ
17:10
Швеция одолела Южную Корею благодаря пенальти
16:49
Лицемерие и подхалимаж: Солнцев прошелся по некрасивой Пугачевой
16:47
Рецепт пача-бургера
16:46
Неузнаваемую актрису Мельникову заподозрили в опьянении на шоу
16:43
Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018
16:36
Воришка залез на 12 этаж ради часов и двух планшетов
16:17
Состояние Иосифа Кобзона ухудшилось
16:04
Назван элементарный способ похудеть
15:55
Квартира одинокой пенсионерки полностью выгорела из-за спички (видео)
15:43
Последствия смертельной аварии с байкером в Москве попали на видео
15:36
В Москве откроется сразу семь новых станций метро
15:26
Найден витамин от рака груди
15:25
Мисс Бум-Бум огромным задом дала прогноз на ЧМ-2018
15:25
Россиянам пообещали взрывной рост пенсий
15:16
Высокомерная Джоли закатывает истерики на съемках
15:07
Потный жеребец довел разведенку Началову до экстаза
14:49
Как после болезни: оставшаяся без волос Ирина Шейк ужаснула своим видом
14:48
Cборная России осталась без жилья на ЧМ-2018
14:30
Основатель крупного московского банка умер в тюрьме
14:29
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь
14:23
Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки
14:14
В Коми ушлая воровка оставила без штанов жену любовника
14:12
Россиян хотят обобрать на покупках в AliExpress
14:10
Располневшая Стриженова о суррогатном материнстве: Да, я решилась на это
13:53
Малахова поймали на отвратительной подставе с Киркоровым
13:39
Володин напутствовал молодых парламентариев России и Белоруссии
13:33
Диета по зодиаку
13:25
Изменившаяся Медведева объяснила бегство к канадскому гею
13:20
Володин почтил память павших в Брестской крепости
13:18
Лазарев с расстегнутой ширинкой показал свою "личину"
12:59
"Потереться о шершавый": Бледанс склоняла к непристойностям одинокую Волочкову
12:57
Пустое место: грозящий России Порошенко сел в лужу
12:54
Зятя испанского короля отправили в женскую тюрьму на шесть лет
12:48
Range Rover Velar: смартфон на колесах
12:26
Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма
12:15
"Может, руки на себя наложить": друзья в ужасе от тяжелого состояния Губина
12:15
"Вышла победителем": участница "Дома-2" о жестоком избиении
12:06
"Кувыркались на машине лихо": престарелые родители Толкалиной попали в аварию
11:58
Обнаженный мужчина в стрингах взбудоражил Норильск
11:57
Каким будет южный дублер Кутузовского проспекта
11:52
Взбешенная Цымбалюк-Романовская стала фигуранткой нового уголовного дела
11:40
В толпу людей на фестивале в Нидерландах врезался автобус
11:29
По скользкой дорожке: Меган Маркл опозорила королевскую семью
11:23
Вторая Жанна: отец Фриске начал эстрадную карьеру
11:22
"У всех шок": Яна Рудковская о смертельном землетрясении
11:01
Три льва вступают в игру: ЧМ-2018 ждет бойня
10:55
За что ненавидят либералов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу о Говорухине
Умирающая Фриске оставила любовнику секретное послание
"Моя попа красивее вашего лица": маньячка напала на голую Волочкову
Говорухина похоронили рядом с Табаковым
Победительница "Холостяка" расплакалась после жестокой шутки Крида
63-летний Кузьмин променял жену на молодую спортсменку
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 18, 2018
просмотры: 123

Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки

567

Традиционные скачки на приз радио "Монте-Карло" считаются главным светским событием года. Дресс-код предписывает господам приходить в костюмах светлых тонов, а дамы обязаны быть непременно в шляпках. И уж наши певицы расстарались! Но больше всех удивила звезда шоу "Голос" и "Три аккорда" Анастасия Спиридонова. Вместо шляпы на голове у нее были грампластинки.

поделиться

комментарии

Шикарная свадьба с Басковым и Галкиным прогремела в Подмосковье

Знаменитости собрались на роскошном празднике

567

Неймара унизили на ЧМ-2018

Матч Бразилия – Швейцария завершился со счетом 1:1

567

Повышение пенсионного возраста: самые опытные футболисты в истории ЧМ

Российский футболист вошел в число самых возрастных участников ЧМ-2018

567

Красотки-полицейские из России восхитили мир

Сотрудницы МВД охотно делятся снимками в социальных сетях

567
567

Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко

Единственный мяч в игре был забит в свои же ворота

567

Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018

Соперники россиян провели первый матч в группе

567

Звезды яростно болели за сборную России

Знаменитости не остались в стороне от культового события

567
567
567

загрузить ещё

Спорт

Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018

Западное СМИ раскритиковало наших соотечественниц
Шоу-бизнес

Шикарная свадьба дочери миллиардера вывела россиян из себя

На торжестве выступили самые топовые звезды шоу-бизнеса

Политика

За что ненавидят либералов
Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
Коммунист и эсер просят подписи независимых мундепов Москвы
Страшные тайны: Георгий Жуков

Шоу-бизнес

Лицемерие и подхалимаж: Солнцев прошелся по некрасивой Пугачевой
Неузнаваемую актрису Мельникову заподозрили в опьянении на шоу
Состояние Иосифа Кобзона ухудшилось
Высокомерная Джоли закатывает истерики на съемках

Проишествия

Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу о Говорухине

На Первом канале собрались коллеги и друзья режиссера
Общество

Меланья Трамп закатила мужу скандал

Первая леди США недовольна политикой супруга
Шоу-бизнес

"У всех шок": Яна Рудковская о смертельном землетрясении

Продюсер обратилась к обеспокоенным поклонникам
Шоу-бизнес

"Может, руки на себя наложить": друзья в ужасе от тяжелого состояния Губина

Певец очень плох

Гороскоп

Диета по зодиаку
Астрологический прогноз с 18 по 24 июня
Совет на выходные
Семенович обдурила всех своей грудью

Фоторепортажи

Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки
Шикарная свадьба с Басковым и Галкиным прогремела в Подмосковье
Неймара унизили на ЧМ-2018
Повышение пенсионного возраста: самые опытные футболисты в истории ЧМ

Спорт

Изменившаяся Медведева объяснила бегство к канадскому гею
Три льва вступают в игру: ЧМ-2018 ждет бойня
Триумф россиян на ЧМ-2018 ужаснул Запад
Воистину великий: Как Роналду сборную от поражения спасал

Регионы

Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru