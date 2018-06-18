Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки

Традиционные скачки на приз радио "Монте-Карло" считаются главным светским событием года. Дресс-код предписывает господам приходить в костюмах светлых тонов, а дамы обязаны быть непременно в шляпках. И уж наши певицы расстарались! Но больше всех удивила звезда шоу "Голос" и "Три аккорда" Анастасия Спиридонова. Вместо шляпы на голове у нее были грампластинки.