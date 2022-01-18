Россияне смогут получать компенсацию стоимости ОСАГО

Стало известно, что у инвалидов появится возможность автоматически и без подачи документов получать компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он заявил, что для наших соотечественников с ограничениями по здоровью очень важно максимально простое взаимодействие с государством. Он подчеркнул, что правительство и впредь будет совершенствовать систему предоставления гражданам господдержки, передает РИА ФАН.
Премьер-министр сообщил, что постановление уже вступило в силу. В нем говорится об инвалидах, имеющих машину по медицинским показаниям. Кроме того, право на компенсацию есть у законных представителей данной категории граждан, если автомобилем пользуется их подопечный, сообщает Ura.ru.
Также премьер-министр объяснил, что отныне Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены. Ранее эта обязанность возлагалась на регионы. Россияне должны были подавать документы в учреждения соцзащиты для получения компенсации по ОСАГО. Напомним, ранее стало известно, что проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) хотят дополнить нормами, которые ужесточат санкции для нарушителей ПДД.