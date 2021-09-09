Мишустин по инициативе "ЕР" продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год

Мораторий на плановые проверки касается около 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Правительство по инициативе "Единой России" продлило мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год. На заседании кабмина 9 сентября Михаил Мишустин отметил, что благодаря этой мере компании не будут отвлекаться, избавятся от лишней нагрузки и стресса, а также станут восстанавливаться быстрее.

Однако есть некоторые исключения. По словам премьер-министра, мораторий не касается объектов, которые могут представлять опасность для жизни людей. "Он не будет распространяться на проверки тех объектов <...>, что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, на предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия", – уточнил глава кабмина.

Напомним, инициатива о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса была озвучена на съезде "Единой России" 24 августа 2021 года. Идею членов партии поддержал глава государства Владимир Путин.

Плановые проверки были приостановлены в прошлом году, когда в стране был введен карантин из-за пандемии коронавируса. Сначала мораторий действовал до 31 декабря 2020 года, но был продлен на 2021-й.



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