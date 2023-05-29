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Мишустин и Собянин посетили московский технопарк "Калибр"

Мишустин и Собянин посетили московский технопарк "Калибр"
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Глава правительства и мэр Москвы пообщались с резидентами технопарка.

"Калибр" – одна из крупнейших площадок высокотехнологичной продукции. Технопарк создан при поддержке правительства Москвы, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы и председатель правительства Михаил Мишустин пообщались с резидентами технопарка и со студентами – участниками образовательной программы "Я в деле".

Градоначальник отметил, что в Москве работает каждая седьмая организация малого и среднего бизнеса – около 900 тысяч предприятий. Столичные технопарки стали флагманами развития инноваций, с 2016 года в их развитие инвестировали 80 миллиардов рублей, подчеркнул мэр.

"Сегодня в столице 51 технопарк, на площадках которых работают больше 2,2 тыс. компаний. На предприятиях трудоустроены свыше 72 тысяч человек", – уточнил Собянин.

Он напомнил, что столица оказывает особую поддержку технопаркам. Они пользуются льготами по налогу на прибыль, для них снижена ставка аренды на землю.

Президент России Владимир Путин 28 апреля посетил московский индустриальный парк "Руднево". На базе создается федеральный центр беспилотных авиационных систем.

29 мая 2023, 17:26
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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