Зараженный коронавирусом Мишустин сделал официальное заявление о своей болезни

Глава правительства сообщил президенту Владимиру Путину, что результаты его теста на коронавирус оказались положительными. "В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей", – сказал он.
Михаил Мишустин добавил, что правительство будет работать в штатном режиме. Он планирует находиться в контакте с коллегами и президентом по телефону и видеосвязи. В качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра он предложил Андрея Белоусова.
В эфире телеканала "Россия 24" глава правительства обратился с просьбой к россиянам серьезно отнестись к распространению COVID-19. "Впереди майские праздники, и я прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения", – подчеркнул он.
По его словам, правительство предпринимает все необходимые шаги для возвращения к нормальной жизни. Михаил Мишустин уточнил, что именно от дисциплины и воли каждого гражданина зависит дата снятия ограничений. "Берегите себя и своих близких", – заключил он.
Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. В стране зарегистрировано 106 498 случаев заражения. Большинство заболевших (53 739) находятся в Москве. За весь период выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073 пациента.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Откуда у Малышевой дворец?
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Любимая актриса. Какая?
Травля
Сын хочет сменить пол
Люблю женщин в теле
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ