Мишустин объявил о повышении всех социальных выплат в России

В России будут повышены все социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что в настоящее время правительство работает над реализацией поручения президента России Владимира Путина об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), уровня прожиточного минимума, пенсий и зарплат бюджетников. Глава Кабмина добавил, что в мае также начнутся выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет, живущих в малообеспеченных семьях, передает телеканал "Царьград".