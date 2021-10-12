Мишустин назвал число привитых от коронавируса в России

Почти треть населения России прошла полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин сообщил, что прививку от сделали порядка 43 миллионов человек. Глава российского правительства призвал жителей страны не останавливаться на достигнутом: по словам премьера, в оборот уже поступило более 90 миллионов вакцин, сообщает Ura.ru.
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