Погибшую звезду "Битвы экстрасенсов" обвинили в шарлатанстве

На ток-шоу "Пусть говорят", посвященном гибели Илоны Новоселовой, зашла речь о том, что многочисленные экстрасенсы, которых нынче развелось очень много, являются шарлатанами. В сверхспособностях звездных ясновидящих усомнился эксперт, работающий профессиональным психотерапевтом.

В гостях у Андрея Малахова появились маги, чародеи и ясновидящие. Для людей, которые категорически не верят в экстрасенсов, друзья и коллеги погибшей Илоны Новоселовой напомнили артистов цирка.

Многие из приглашенных в эфир персон говорили о том, что часто покойная ведьма занималась опасной для жизни черной магией. Слишком много порчи она навела, чересчур сильно навредила десяткам людей. Вот бумеранг и прилетел. И все эти разговоры велись серьезным тоном, будто люди обсуждали погоду или финансовый кризис.

Психотерапевт Владимир Файнзильберг отметил абсурдность обсуждения подобных тем и сравнил волшебников с психбольными. "Я нахожусь в сумасшедшем доме, – охарактеризовал действо в студии "Пусть говорят" врач. – Все это я вижу регулярно, каждый день на работе в наблюдательной палате. В 17-й год XXI века всерьез говорить о черных магах, о белых магах, о тех, кто что-то может заколдовать, расколдовать, приколдовать... Главное во всем этом – деньги".

Эксперт заявил, что слишком уж много шарлатанов расплодилось по всему миру. "Я могу рассказать массу историй, когда я встречал своих московских пациентов в Тель-Авиве, в Хайфе, в Нью-Йорке, где они занимались тем же самым, чем занимались в Москве: зарабатывали очень большие деньги и подтрунивали надо мной: "А вы по-прежнему врачуете?" Да, мы по-прежнему врачуем, а они по-прежнему делают деньги", – с иронией констатировал психотерапевт.

Илона, выполнявшая свои черные магические обряды на камеру, доверия у врача не вызвала. "Девочка, у которой есть среднее образование, и она говорит о пограничных состояниях. "Я что-то могу, я витаю, я могу кого-то заколдовать, проклясть"... Да это сказки все! – разоблачил мистификаторов психотерапевт. – Это напоминает мракобесие, которое нарастает с каждым годом все больше".

Иллюзионист Сергей Сафронов, работающий в рейтинговом шоу "Битва экстрасенсов" много лет в качестве наблюдателя и ведущего испытаний, поспешил защитить Новоселову. Он напомнил, что в ток-шоу обсуждается горе в семье Илоны, трагедия ее жизни, а не заработки. По словам Сергея, невозможно себе представить, как больно сейчас матери ясновидящей.

"Мне грустно, что люди обсуждают мракобесие и видят в этом глобальную проблему. Еще в детстве мы играли в "пиковую даму", чертей разных, Ленина и так далее. Сегодня эта игра стала масштабней. Все дело в том, что там нет никаких финансов! Меня тоже проклинали сто раз, но вы видите, я сижу жив и здоров перед вами. Там нет больших финансов на самом деле", – заверил фокусник, отметив, что обстановка в квартире Новоселовой весьма скромная.

Примечательно, что психотерапевту хотя бы дали высказаться. Известного священнослужителя Всеволода Чаплина за считанные минуты до начала съемки выпуска "Пусть говорят", посвященного Илоне Новоселовой, и вовсе прогнали из студии. О скандальном инциденте рассказал на официальной страничке в социальной сети Facebook сам Чаплин.

"Вчера поздно вечером некая г-жа ... настойчиво приглашала меня в эту программу, чтобы обсудить судьбу несчастного молодого человека, ставшего "Илоной Новоселовой". Приехал сегодня в студию, минут за 20 до начала ... стала довольно невнятно объяснять мне, что запись может не состояться, ибо героев трудно уговорить выступить", – начал свое повествование Всеволод.

Однако священник заподозрил обман и решил остаться в студии. "Через некоторое время мне неожиданно повесили микрофон, посадили в студию. Потом подошла другая дама и сказала: "Экстрасенсы, которые черные маги – они отказываются выходить у меня в студию, <…> они не совсем готовы видеть… представителей…" – то есть священника", – написал Всеволод. В итоге, священнослужитель покинул студию со словами: "стыд и позор Андрею Малахову и "Первому каналу".