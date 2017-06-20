Черная колдунья врезала Малышевой за гнусную ложь о Новоселовой

Вокруг имени погибшей продолжают бушевать страсти. Некоторые даже назвали имена виновных.

Многие знакомые Илоны Новоселовой говорят, что она умерла из-за страшного проклятия, которое якобы наложила ясновидящая Дарья Миронова. В частности, как писали Dni.Ru, об этом твердила ворожея Наталья Нада Малышева.

"Всем известно, что Илона конфликтовала с Дарьей Мироновой. Она погибла, и очевидно, что ее просто убрали. Я уверена, что это дело рук Дарьи. Считаю, что это грязная работа", – заявила победительница шоу "Сверхъестественное".

Dni.Ru связались с Мироновой и спросили, действительно ли она наложила смертельное проклятие на несчастную соперницу. "Это гнусная ложь, ведь никакого общения с Илоной Новоселовой у меня не было, – заверила та. – Мы виделись только на съемках, здоровались, не более того. Подобные обвинения кажутся мне странными и оскорбительными".

"Все эти твои поклепы – грязная игра, черный пиар на смерти человека", – врезала Малышевой Миронова. Она отметила, что готова судиться за правду.

Сегодня, 20 июня, в эфире Первого канала выйдет программа "Пусть говорят", посвященная погибшей черной колдунье. В студии соберутся ее родственники и коллеги. Среди них будет и Дарья.

"Меня пригласили в ток-шоу в качестве эксперта – как участницу первого сезона "Битвы экстрасенсов", – рассказала Миронова. – Мне надо было дать оценку трагической смерти Илоны. Я уверена, что это несчастный случай, ведь Новоселова после ссоры с другом находилась в неадекватном эмоциональном состоянии. Депрессия, пограничные состояния и переживания сделали свое дело".

"У Илоны было много врагов и завистников, это нельзя скрывать, – продолжила Дарья. – В мире эзотерики всегда существуют подобные люди. Но вряд ли они желали ей смерти, ведь работает закон бумеранга, по которому проклятие всегда возвращается к его наславшему. Возможно, причиной несчастья стало то обстоятельство, что Новоселова не всегда правильно применяла черную магию и в какой-то момент просто не справилась с мощной энергией темных сил. И она в итоге поглотила девушку".