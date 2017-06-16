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На любовника Илоны Новоселовой напали с ножом после встречи с Малаховым

Илона Новоселова. Фото: vk.com
Ясновидящему из Челябинска пригрозили расправой за его длинный язык. Он в шоке от случившегося и боится за свою жизнь.

Продолжение: Самые скандальные экстрасенсы
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Сегодня был снят один из самых скандальных выпусков программы "Пусть говорят". В студии у Андрея Малахова собрались родные покойной колдуньи Илоны Новоселовой и ее коллеги по оккультным наукам. Из Челябинска привезли даже ее бывшего любовника – ясновидящего Руслана Баринова.

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"Меня вызвали в Москву, пообещали безопасность и хороший гонорар за участие в передаче, - сообщил Руслан в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Но когда родные Илоны узнали, что я тоже тут, грянул гром. Они были категорически против моего появления в студии. Могло дойти до рукоприкладства. Поэтому редакторы программы заперли меня в гримерке и сказали, что в студии мне лучше не показываться. Про деньги и охрану при этом речь уже не шла. Я был в ужасе от всего, что там происходило".

Руслан Баринов и Илона Новоселова. Фото: личный архив

Но страшное случилось позже. По окончании записи передачи Баринов смог выйти на улицу через другой выход. Он направился в гостиницу, в которой его поселили продюсеры "Пусть говорят". "Я решил зайти в супермаркет, он прямо за углом отеля, – говорит Руслан. – И на улице на меня напал мужчина с ножом! – "Если ты не заткнешь свой рот, тебе не жить!" – прошипел он мне, приставив большой нож к горлу".

Руслан Баринов. Фото: личный архив

Шокированный молодой человек не знает, кто был инициатором нападения. Своими подозрениями он пообещал поделиться с полицией. Но считает, что родные Илоны вполне могли иметь на него зуб. Особенно Баринова не любил Артем Бесов, к которому и ушла в свое время колдунья. "С Илоной я встречался в 2015 году, когда она уже была девушкой, – поведал Руслан. – Мы вместе жили, вели прием. Но я хотел ребенка, а в планы Илоны это не входило. Расстались мы не очень хорошо, у нее осталась обида на меня. Потом мы несколько лет не общались. А в Москве она закрылась от всех знакомых".

Автор: Иван Губкин16 июня 2017, 18:35
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Самые скандальные экстрасенсы

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