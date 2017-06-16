Самые скандальные экстрасенсы

Недавно в СМИ разразился скандал из-за слов Михаила Пореченкова о том, что популярное шоу "Битва экстрасенсов" – это умело срежиссированный спектакль. Dni.Ru сделали подборку самых ярких звезд проекта, чьи имена подолгу не сходили с передовиц таблоилов. Судьбы некоторых телевизионных ясновидящих сложились трагически.
40 лет назад легендарный политик был избран Председателем президиума Верховного Совета СССР
Режиссера засняли в обществе другой женщины
Знаменитости от всей души зажгли на вечеринке, посвященной закрытию 28-го фестиваля "Кинотавр"
Поклонник показал себя во всей красе в прямом смысле слова
На "Кинотавре" определились триумфаторы
На церемонии закрытия 28-го кинофестиваля собрались актрисы в роскошных платьях
Актриса прекрасно провела вечер в компании Рудковской, Кафельниковой и Орбакайте
Наряды звезд российского шоу-бизнеса на главном кинофестивале страны
Телеведущая вышла в свет в необычном наряде
Спортсменка делится со всем миром своей радостью
В доме актера кипят нешуточные страсти
Олег Рой считает, что родители и сын певицы не в состоянии выплатить внушительную сумму
Звезду "Битвы экстрасенсов" могли убить
Телеведущий из-за проблем пытался убить себя