Самые скандальные экстрасенсы

Недавно в СМИ разразился скандал из-за слов Михаила Пореченкова о том, что популярное шоу "Битва экстрасенсов" – это умело срежиссированный спектакль. Dni.Ru сделали подборку самых ярких звезд проекта, чьи имена подолгу не сходили с передовиц таблоилов. Судьбы некоторых телевизионных ясновидящих сложились трагически.