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Июнь 16, 2017
просмотры: 123

Самые скандальные экстрасенсы

567

Недавно в СМИ разразился скандал из-за слов Михаила Пореченкова о том, что популярное шоу "Битва экстрасенсов" – это умело срежиссированный спектакль. Dni.Ru сделали подборку самых ярких звезд проекта, чьи имена подолгу не сходили с передовиц таблоилов. Судьбы некоторых телевизионных ясновидящих сложились трагически.

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