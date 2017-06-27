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Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры

Илона Новоселова. Фото: facebook.com Илона Новоселова
Колдуны всех мастей устраивают обряды на месте гибели ворожеи. Они подпитываются ее энергией.
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С момента трагической кончины черной колдуньи Илоны Новоселовой прошло ровно две недели. Но покоя ее душе и телу нет и после смерти. Как рассказали Dni.Ru очевидцы, уже на следующий день после трагедии на место гибели ворожеи – к дому 13 на шоссе Энтузиастов – стали приходить странные личности. Это разного плана колдуны и чернокнижники, которые собираются там, где была смерть, в надежде заручиться помощью духа для своих темных дел.

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Илона Новоселова Экстрасенс

Несколько лет назад ученые провели эксперимент. С помощью специальных приборов они регистрировали изменение энергетических полей (ауры) тел десяти людей, умерших различной смертью. Выяснилось, что свечение скончавшихся от старости в первые несколько часов не отличалось от ауры живых. Потом оно постепенно угасало. А вот энергетическое поле людей, покончивших с собой, на протяжении более трех суток оставалось как у живого. Этим и объясняется интерес ворожей и колдунов к самоубийцам и всему, что с ними связано.

Простых людей часто пугает любое соприкосновение с покойным. Они боятся "подцепить некротику", поэтому стремятся избавиться от вещей, имеющих отношение к мертвецу. Но только не в случае с черными магами. Для них вода, который обмывали покойника, мыло, простыня и прочее – предметы черной магии. А на место гибели Новоселовой они так стремятся потому, что там была пролита кровь. И, очевидно, до 40 дней, пока душа покойной, по преданию, находится на земле, колдуны будут проводить свои обряды.

Издревле на Руси умершие не своей смертью – самоубийцы и утопленники – считались нечистыми покойниками. Их не хоронили на освященной земле, а только за церковной оградой. Тело Илоны Новоселовой было кремировано в обстановке строжайшей секретности. Мать погибшей пошла на эту меру, чтобы избежать вандализма и использования тела дочери для магических ритуалов.

Была большая вероятность, что колдуны станут использовать могилу Новоселовой в оккультных целях – брать с нее землю для наведения порчи, например, проводить там обряды на смерть. Поэтому родительница колдуньи решила никому не сообщать о месте захоронения урны с прахом дочери. Ей хочется, чтобы Илону после смерти не тревожили.

Автор: Иван Губкин27 июня 2017, 10:53

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