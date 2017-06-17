Конкурентка навела смертельную порчу на Илону Новоселову

Колдунью упрекнули в пиаре на смерти коллеги. У нее особый взгляд на случившуюся трагедию.

Вера Шемонаева – потомственная ясновидящая, парапсихолог, известный нумеролог. В свое время она была очень близка с Илоной Новоселовой, чью гибель обсуждали всю неделю. Dni.Ru связались с колдуньей.

"С Илоной я дружила еще с юности, – уверяет Вера. – Мы, две девочки-провинциалки вместе ходили в кафе. Но потом наши пути разошлись, у каждого появились свои интересы. Илона стала известной колдуньей раньше меня. А когда и у меня появились клиенты, то, конечно, между нами появилась конкуренция. Это неизбежно среди тех, кто занимается оккультизмом. Но соперницами мы не были".

"Говорили, что вы, якобы, навели проклятие и порчу на Илону", – спросили мы Веру. "И я на нее наводила, и она на меня, но потом мы все сняли друг с друга, – рассказала Вера. – Сегодня в Интернте часто пишу, что, мол, я грелась в лучах славы Илоны и завидовала ей, а сегодня наживаюсь и пиарюсь на ее смерти. Ничего подобного. Мы – две черные ведьмы, две яркие личности, у каждой была своя работа – наводили порчу, присушивали, разбивали семьи. У каждой – свой круг клиентов".

Высказалась Вера и о причинах гибели Новоселовой – та выпала с шестого этажа. "Это была напрасная смерть, – уверена колдунья. – Илона была просто сильно пьяна, полезла на подоконник и не удержалась. Это случайность, ничьего злого умыслы тут не было".