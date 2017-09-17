Илона Новоселова предсказала собственную смерть

Ясновидящая Илона Новоселова, которая погибла в результате падения из окна летом 2017 года, заранее знала о своей скорой кончине. Экстрасенс уверена, что смерть – расплата за использование черной магии.

По поводу скорой кончины Новоселова неоднократно высказывалась во время записи передачи "Битва экстрасенсов". Коллеги просили ее не притягивать подобные мысли, но ведьма была непреклонна.

Илона была уверена, что род оборвется именно на ней. "Я просто влезла в черную магию, я за это расплатилась", – говорила она.

Судя по всему, когда-то у ясновидящей еще были надежды на долгую жизнь. Например, одному из своих коллег она говорила, что остро нуждается в любви. "Я боюсь, я останусь одна, я не хочу стареть и остаться одинокой ведьмой", – цитирует ее другой медиум. Вероятно, предчувствие скорой кончины пришло к ней незадолго до смерти.

Важно отметить, что родственники сделали все, чтобы исполнить последнюю волю Новоселовой. Они развеяли ее прах над Южным морем. "На воде была розовая дымка, как облако плыло. У Илоны был кулончик золотой, его тоже бросили в воду", – рассказала мать чародейки во время записи передачи "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших".

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 17 2015 в 3:29 PDT

Напомним, Илона Новоселова трагические погибла 13 июня. Ясновидящая выпала из окна. Как писали Dni.Ru, спустя два дня ее тело было сожжено.