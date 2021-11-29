Андрей Сергеевич Гайдулян актер

Биография, Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян – известный по комедийным сериалам актер. Его роль Саши Сергеева, молодого и самостоятельного студента, обеспечила ему популярность во всей стране. Артиста можно смело считать многогранным человеком: снимается в фильмах и телесериалах, занимается благотворительностью, работает ди-джеем, играет в театре, когда-то засветился и в КВН. Сегодня является одним из наиболее высокооплачиваемых актеров в стране. В недавнем интервью «Комсомольской правде» сказал, что мечтает покорить Голливуд, и в ближайшее время нацелен принять участие в масштабных проектах американского производства.

Семья

Родился в семье военного. Отец Сергей Иванович – полковник Министерства внутренних дел в отставке, мать – преподаватель. Дедушка участвовал в Великой отечественной войне, был лейтенантом ВМФ и участвовал в боях за освобождение Севастополя.

Детство и юность

Еще в школьные годы Гайдулян проявил заинтересованность театром. Он с удовольствием посещал студию, которой руководил Сергей Тиранин. Будучи мальчишкой, заявил родителям, что собирается связать свою жизнь с кинематографом, сниматься в фильмах и сериалах. Однако мама с папой скептически отнеслись к желанию сына – они планировали передать ему дорогой семейный бизнес. Но Андрей все-таки выбрал карьеру в кино (прямо как его персонаж Саша из «Универа», роль которого сполнил).

После школы у будущей звезды телесериалов было две неудачные попытки поступить в престижные учебные заведения: Щукинское училище и РАТИ. Артист, вспоминая этот момент, отмечает, что был нанесен мощный удар по самолюбию. Затем ему удалось поступить в Институт современного искусства, который окончил в 2006 году.

Карьера, Андрей Гайдулян

Театр «Глас» стал первой отправной точкой в кинематограф. Андрей периодически появлялся там, а также снимался в эпизодических ролях. Ему удалось принять участие в телесериале «Кулагин и партнеры». Роль не была значимой, но своеобразный рубеж удалось перейти. Затем он засветился в многосерийной киноленте «Детективы». Гайдулян ждал, когда его примут в по-настоящему значимый проект.

Звездный час наступил в 2007 году. Молодой парень прошел пробы в сериал «Универ» и получил роль студента Александра, сына богатого и эксцентричного миллионера. Киношный герой – романтик-астроном, идущий по жизни самостоятельно, он не опирается на помощь влиятельного папаши.

Новые творческие успехи

«Универ» стал своеобразным трамплином для Гайдуляна. Его стали приглашать в фильмы и сериалы для главных ролей. Он снялся в сиквеле известнейшего ситкома, который получил название «Универ. Новая общага». Затем вместе с Валентиной Рубцовой получил работу в телесериале «СашаТаня». Он полностью посвящен двумя героям «Универа» Саше и Тане: два полюбившихся зрителям персонажа пытаются наладить семейную жизнь вдали от привычных друзей, но под чутким руководством отца парня Сильвестра Андреевича.

В 2011 году актер снялся в фильмах «Мантикора» и «Полный контакт». Не забывает Андрей и о театральных постановках. Он принимал участие в антипризе «Шикарная свадьба» вместе с Марией Горбань и Ольгой Кузьминой. Он также объездил много регионов России с музыкальным сетом, выступая в качестве ди-джея. Это только подчеркнуло его многогранность и стремление осваивать новые профессии.

Личная жизнь, Андрей Гайдулян

В 2006 году у актера был роман с Риммой – девушкой, с которой они вместе учились. У них имеется общий ребенок – сын Федор. Но роман был непродолжительным, молодые люди расстались. В 2011 году в одном из столичных ночных клубов уже известный публике артист познакомился с Дианой Очиловой, уроженкой Узбекистана. Они поженились в 2016 году, хотя изначально планировали сделать это раньше. Но из-за внезапной болезни Гайдуляна свадебное торжество пришлось перенести.

С Очиловой Андрей прожил недолго – вскоре после свадьбы они расстались. Журналисты активно печатали новости, что причиной разрыва стали отношения актера с Александрой Велескевич. Правда, звезда сериала «Универ» все эти слухи отрицал.

Интересные факты

В 2015 врачи поставили диагноз лимфома Ходжкина. Лечение осуществлюсь в Германии. После улучшения состояния актер вернулся к съемкам фильмов и сериалов в Москве.

Артист получил роль в проекте «Университет монстров». Он озвучивал персонажа Арта.

Гайдулян – коренной молдаванин. Неоднократно в интервью он отмечал, что у него нет армянских корней. Журналисты часто задавали этот вопрос, учитывая окончание фамилии.

Роли, Андрей Гайдулян

В актерской карьере не значится множества фильмов и сериалов. Во-первых, актер еще молод, и у него все впереди. Во-вторых, он тщательно отбирает для себя персонажей, стараясь не ввязываться в авантюрные кинопроекты.

Избранная фильмография:

2006 – «Кулагин и партнеры» (эпизодическая роль).

2006 – «Детективы» (эпизод).

С 2008 по 2011 – «Универ» (Александр Сергеев).

2011 – «Полный контакт» (Влад).

С 2011 по 2014 – «Универ. Новая общага» (Александр Сергеев).

С 2013 по настоящее время – «СашаТаня» (Александр Сергеев).

2018 – «Зомбоящик» (несколько ролей).

Актер сегодня

Андрей Гайдулян занят в криминальной комедии «Убить босса». Полученная роль – персонаж по имени Стас. В последнее время артист часто появляется на телевидении. В 2019 году принял участие в телевизионной игре «Студия «Союз». Соперником выступил блогер с многомиллионной аудиторией Гусейн Гасанов.