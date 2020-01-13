Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Андрей Сергеевич Гайдулян

Андрей Сергеевич Гайдулян актер

Биография, Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян – известный по комедийным сериалам актер. Его роль Саши Сергеева, молодого и самостоятельного студента, обеспечила ему популярность во всей стране. Артиста можно смело считать многогранным человеком: снимается в фильмах и телесериалах, занимается благотворительностью, работает ди-джеем, играет в театре, когда-то засветился и в КВН. Сегодня является одним из наиболее высокооплачиваемых актеров в стране. В недавнем интервью «Комсомольской правде» сказал, что мечтает покорить Голливуд, и в ближайшее время нацелен принять участие в масштабных проектах американского производства.

Семья

Родился в семье военного. Отец Сергей Иванович – полковник Министерства внутренних дел в отставке, мать – преподаватель. Дедушка участвовал в Великой отечественной войне, был лейтенантом ВМФ и участвовал в боях за освобождение Севастополя.

Детство и юность

Еще в школьные годы Гайдулян проявил заинтересованность театром. Он с удовольствием посещал студию, которой руководил Сергей Тиранин. Будучи мальчишкой, заявил родителям, что собирается связать свою жизнь с кинематографом, сниматься в фильмах и сериалах. Однако мама с папой скептически отнеслись к желанию сына – они планировали передать ему дорогой семейный бизнес. Но Андрей все-таки выбрал карьеру в кино (прямо как его персонаж Саша из «Универа», роль которого сполнил).

После школы у будущей звезды телесериалов было две неудачные попытки поступить в престижные учебные заведения: Щукинское училище и РАТИ. Артист, вспоминая этот момент, отмечает, что был нанесен мощный удар по самолюбию. Затем ему удалось поступить в Институт современного искусства, который окончил в 2006 году.

Карьера, Андрей Гайдулян

Театр «Глас» стал первой отправной точкой в кинематограф. Андрей периодически появлялся там, а также снимался в эпизодических ролях. Ему удалось принять участие в телесериале «Кулагин и партнеры». Роль не была значимой, но своеобразный рубеж удалось перейти. Затем он засветился в многосерийной киноленте «Детективы». Гайдулян ждал, когда его примут в по-настоящему значимый проект.

Звездный час наступил в 2007 году. Молодой парень прошел пробы в сериал «Универ» и получил роль студента Александра, сына богатого и эксцентричного миллионера. Киношный герой – романтик-астроном, идущий по жизни самостоятельно, он не опирается на помощь влиятельного папаши.

Новые творческие успехи

«Универ» стал своеобразным трамплином для Гайдуляна. Его стали приглашать в фильмы и сериалы для главных ролей. Он снялся в сиквеле известнейшего ситкома, который получил название «Универ. Новая общага». Затем вместе с Валентиной Рубцовой получил работу в телесериале «СашаТаня». Он полностью посвящен двумя героям «Универа» Саше и Тане: два полюбившихся зрителям персонажа пытаются наладить семейную жизнь вдали от привычных друзей, но под чутким руководством отца парня Сильвестра Андреевича.

В 2011 году актер снялся в фильмах «Мантикора» и «Полный контакт». Не забывает Андрей и о театральных постановках. Он принимал участие в антипризе «Шикарная свадьба» вместе с Марией Горбань и Ольгой Кузьминой. Он также объездил много регионов России с музыкальным сетом, выступая в качестве ди-джея. Это только подчеркнуло его многогранность и стремление осваивать новые профессии.

Личная жизнь, Андрей Гайдулян

В 2006 году у актера был роман с Риммой – девушкой, с которой они вместе учились. У них имеется общий ребенок – сын Федор. Но роман был непродолжительным, молодые люди расстались. В 2011 году в одном из столичных ночных клубов уже известный публике артист познакомился с Дианой Очиловой, уроженкой Узбекистана. Они поженились в 2016 году, хотя изначально планировали сделать это раньше. Но из-за внезапной болезни Гайдуляна свадебное торжество пришлось перенести.

С Очиловой Андрей прожил недолго – вскоре после свадьбы они расстались. Журналисты активно печатали новости, что причиной разрыва стали отношения актера с Александрой Велескевич. Правда, звезда сериала «Универ» все эти слухи отрицал.

Интересные факты

  • В 2015 врачи поставили диагноз лимфома Ходжкина. Лечение осуществлюсь в Германии. После улучшения состояния актер вернулся к съемкам фильмов и сериалов в Москве.
  • Артист получил роль в проекте «Университет монстров». Он озвучивал персонажа Арта.
  • Гайдулян – коренной молдаванин. Неоднократно в интервью он отмечал, что у него нет армянских корней. Журналисты часто задавали этот вопрос, учитывая окончание фамилии.

Роли, Андрей Гайдулян

В актерской карьере не значится множества фильмов и сериалов. Во-первых, актер еще молод, и у него все впереди. Во-вторых, он тщательно отбирает для себя персонажей, стараясь не ввязываться в авантюрные кинопроекты.

Избранная фильмография:

2006 – «Кулагин и партнеры» (эпизодическая роль).

2006 – «Детективы» (эпизод).

С 2008 по 2011 – «Универ» (Александр Сергеев).

2011 – «Полный контакт» (Влад).

С 2011 по 2014 – «Универ. Новая общага» (Александр Сергеев).

С 2013 по настоящее время – «СашаТаня» (Александр Сергеев).

2018 – «Зомбоящик» (несколько ролей).

Актер сегодня

Андрей Гайдулян занят в криминальной комедии «Убить босса». Полученная роль – персонаж по имени Стас. В последнее время артист часто появляется на телевидении. В 2019 году принял участие в телевизионной игре «Студия «Союз». Соперником выступил блогер с многомиллионной аудиторией Гусейн Гасанов. 

поделиться

Победившего рак Гайдуляна из сериала "СашаТаня" сразил новый недуг

О болезни звезды сообщила коллега по цеху

"Подарил одну розочку": актеры сериала "Универ" помирились в интимной обстановке

Между Араратом Кещяном и Андреем Гайдуляном вновь идиллия

Рак вернулся? Гайдулян шокировал внешним видом

Актер сильно поправился на самоизоляции

"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире

Артист показал пример

Вспомнившая об изменах экс-жена отнесла вещи звезды "СашаТаня" на помойку

Диана Очилова два года не могла простить обиду

Пахнет грязными носками: Гайдулян из "СашаТаня" принюхался к Рубцовой

Артист не скрывал недовольства

Звезды сериала "СашаТаня" обнародовали важную новость

Артисты сделали заявление

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+