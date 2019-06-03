О сериале

Сюжет

О чем рассказывает сериал "СашаТаня" 5 сезон? Ситком (спин-офф популярнейшего проекта "Универ") повествует о женатой паре молодых людей, которых зовут, как понятно из названия, Саша и Таня. Герои давно окончили вуз, у них сложенная семья, есть сын. Ранее Саша мечтал стать космонавтом, был вынужден предпочесть скромную работу менеджера. Он не хочет, чтобы отец, обеспеченный Сильвестр, помогал молодой семье деньгами (но тот все равно оказывает молодым поддержку). Саша и Таня снимают квартирку, пытаются выживать, как обычная небогатая семья. Случаются конфликты, однако молодая пара старается все преодолеть.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон "СашаТаня"

Герои "Универа" сыграли свадьбу. Отец Саши не одобряет действий сына, который хочет жить "как все". Пара старается вести быт, поддерживать отношения.

2 сезон "СашаТаня"

Саша и Таня задумываются о 2 отпрыске. У отца семейства – долгожданное повышение, а у Сильвестра появился ребенок от нового брака.

3 сезон "СашаТаня"

Сашиным клиентом становится актер Владимир Епифанцев. Майкл начинает посещать детский сад. Сильвестр просит Еву выглядеть более соответствующе статусу жены олигарха.

4 сезон "СашаТаня"

В Москву переезжает двоюродная сестра Тани – Катя. Главные герои сериала пытаются разнообразить свои интимные отношения. По наступлению Нового года Таня и Ева ставят мужьям условия – не пить, приготовить ребенку сюрприз.

Процесс съемок сериала "СашаТаня"

Съемочная группа работала в московском Алтуфьево.

Съемочная группа и актерский состав

Сериал "СашаТаня" создан теми же авторами с телеканала "ТНТ", что "исходный" проект – "Универ". Является логическим продолжением событий. Авторы "задумки" – Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Режиссеры – Михаил Старчак, Сергей Казачанский.

В главных ролях снялись:

Валентина Рубцова;

Андрей Гайдулян.

Роль богатого дедушки исполняет Алексей Климушкин, а маленького сына играют Юрий Кеппер и Артемий Широков.

Актеры о сериале

Исполнитель роли Саши так отозвался о своем персонаже в сериале: "я наделяю его какими то своими чертами. Но, при всем этом, мы, конечно же, совершенно разные". Актер поделился, что считает своего персонажа "идиотом в хорошем смысле".

Рассказ Валентины Рубцовой: "Нет, общего у нас с Таней мало. Но это нормально, иначе это было бы странно. Таня – вымышленный персонаж, и наделяя ее какими-то чертами характера, я тоже что-то придумывала".

Факты о "СашаТаня"

В роли сына главных героев снималось сразу два мальчика, поскольку для одного ребенка съемки в сериях "СашиТани" были утомительными.

У Валентины Рубцовой (исполнительницы главной роли в сериале) родилась девочка перед съемками.

Где посмотреть

Поскольку проект очень популярен у российских зрителей, то его смотрят на многих электронных ресурсах. Канал ТНТ транслирует многосерийный фильм в эфире и через официальный сайт.

Когда будут новые серии "СашаТаня"

Появление новых серий запланировано на сентябрь 2020 года на канале ТНТ. Проект порадует новыми впечатлениями и позволит с удовольствием провести свободное время.

Сериал "СашаТаня" 5 сезон понравится всем фанатам первых сезонов.