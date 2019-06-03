СашаТаня – 5 сезон

Трейлеры О сериале Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
СашаТаня – 5 сезон

СашаТаня – 5 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 3 июня 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 4.8
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

О чем рассказывает сериал "СашаТаня" 5 сезон? Ситком (спин-офф популярнейшего проекта "Универ") повествует о женатой паре молодых людей, которых зовут, как понятно из названия, Саша и Таня. Герои давно окончили вуз, у них сложенная семья, есть сын. Ранее Саша мечтал стать космонавтом, был вынужден предпочесть скромную работу менеджера. Он не хочет, чтобы отец, обеспеченный Сильвестр, помогал молодой семье деньгами (но тот все равно оказывает молодым поддержку). Саша и Таня снимают квартирку, пытаются выживать, как обычная небогатая семья. Случаются конфликты, однако молодая пара старается все преодолеть.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон "СашаТаня"

Герои "Универа" сыграли свадьбу. Отец Саши не одобряет действий сына, который хочет жить "как все". Пара старается вести быт, поддерживать отношения.

2 сезон "СашаТаня"

Саша и Таня задумываются о 2 отпрыске. У отца семейства – долгожданное повышение, а у Сильвестра появился ребенок от нового брака.

3 сезон "СашаТаня"

Сашиным клиентом становится актер Владимир Епифанцев. Майкл начинает посещать детский сад. Сильвестр просит Еву выглядеть более соответствующе статусу жены олигарха.

4 сезон "СашаТаня"

В Москву переезжает двоюродная сестра Тани – Катя. Главные герои сериала пытаются разнообразить свои интимные отношения. По наступлению Нового года Таня и Ева ставят мужьям условия – не пить, приготовить ребенку сюрприз.

Процесс съемок сериала "СашаТаня"

Съемочная группа работала в московском Алтуфьево.

Съемочная группа и актерский состав

Сериал "СашаТаня" создан теми же авторами с телеканала "ТНТ", что "исходный" проект – "Универ". Является логическим продолжением событий. Авторы "задумки" – Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Режиссеры – Михаил Старчак, Сергей Казачанский.

В главных ролях снялись:

  • Валентина Рубцова;
  • Андрей Гайдулян.

Роль богатого дедушки исполняет Алексей Климушкин, а маленького сына играют Юрий Кеппер и Артемий Широков.

Актеры о сериале

Исполнитель роли Саши так отозвался о своем персонаже в сериале: "я наделяю его какими то своими чертами. Но, при всем этом, мы, конечно же, совершенно разные". Актер поделился, что считает своего персонажа "идиотом в хорошем смысле".

Рассказ Валентины Рубцовой: "Нет, общего у нас с Таней мало. Но это нормально, иначе это было бы странно. Таня – вымышленный персонаж, и наделяя ее какими-то чертами характера, я тоже что-то придумывала".

Факты о "СашаТаня"

  • В роли сына главных героев снималось сразу два мальчика, поскольку для одного ребенка съемки в сериях "СашиТани" были утомительными.
  • У Валентины Рубцовой (исполнительницы главной роли в сериале) родилась девочка перед съемками.

Где посмотреть

Поскольку проект очень популярен у российских зрителей, то его смотрят на многих электронных ресурсах. Канал ТНТ транслирует многосерийный фильм в эфире и через официальный сайт.

Когда будут новые серии "СашаТаня"

Появление новых серий запланировано на сентябрь 2020 года на канале ТНТ. Проект порадует новыми впечатлениями и позволит с удовольствием провести свободное время.

Сериал "СашаТаня" 5 сезон понравится всем фанатам первых сезонов.

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Здесь о буднях молодой семейной пары, их взаимоотношениях, здесь и любовь, и ссоры, и друзья – все то, чем полна семейная жизнь. Ну, и конечно, Сильвестр Сергеев и его Гена – это отдельная песня сериала. Одним из авторов сериала является комедийный актер, он же КВНэнщик Семен Слепаков, поэтому, уже с первых кадров очевидно, что будет с юморком
1

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+