Вспомнившая об изменах экс-жена отнесла вещи звезды "СашаТаня" на помойку

Диана и Андрей были вместе с 2011 года. В сентябре 2015 пара планировала сыграть свадьбу, однако торжество не состоялось из-за болезни актера, знаменитости диагностировали онкологию. Позднее пара все же расписалась, однако брак продлился меньше года.
По словам Очиловой, Гайдулян не был ей верен. За день до того, как актер потребовал развод, она узнала, что тот отвез любовницу в Кишинев. Там звезда серила "СашаТаня" сняла гостиницу и заказала шампанское прямо в постель.
С тех пор прошло два года, однако экс-супруга актера все еще переживает из-за случившегося. Чтобы побыстрее отпустить обиду, Диана решила избавиться от вещей Андрея. Об этом она рассказала на своем канале "Ютуб".
Очилова собрала все, что хоть как-то напоминает о Гайдуляне: его коллекцию дисков, архивные фото, документы, журналы, и отнесла в контейнер для мусора. Экс-супруга звезды сериала "СашаТаня" отметила, что, избавившись от барахла бывшего, почувствовала облегчение.
"Даже сейчас, листая эти журналы, они энергетически начинают меня просто выворачивать. Я вспоминаю, как мы познакомились, как мы поехали в первый раз в Турцию, как это все было романтично, драматично, любовно, заковыристо. А что в итоге? В итоге-то бросил", – сказала экс-жена звезды сериала"СашаТаня".
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