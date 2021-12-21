"Что-то приуныл...": почти голая звезда ситкомов стыдливо прикрыла пах тазиком

Андрей Гайдулян поделился пикантным кадром со съемочной площадки сериала "СашаТаня". Артиста исподтишка сфотографировали в перерыве между дублями.
Гайдулян запечатлен в одних трусах. Паховую область он стыдливо прикрывает небольшим тазиком. Вид у Андрея задумчивый и немного печальный.
"Что-то приуныл..." – подписала кадр звезда сериала "СашаТаня" в личном микроблоге.
Фото практически голого Гайдуляна взбудоражило Сеть. Теперь поклонники артиста упражняются в остроумии, оставляя забавные комментарии. Обсудили пользователи Сети и внешний вид Андрея. По мнению подписчиков, 37-летнему актеру не мешает заняться спортом. Дескать, пора избавляться от пузика.
"А зачем прикрываться, если и так там бельем все скрыто ))😉(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чтоб не было видно рельефа🤭", "Приуныл😂😂😂😂😂Я рыдаю со смеху....все теперь не усну😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍", "Как тебе не стыдно, трусики то видно ! ( вот без них лучше было бы)", – рассуждают обитатели Интернета.
Отметим, недавно Андрей Гайдулян участвовал в шоу "Звезды в Африке". Своей неконфликтностью и покладистостью звезда "СашиТани" взбесила другого участника проекта Стаса Ярушина. Стас заявил, что Андрей на шоу был слишком добрым, вежливым и позитивным.