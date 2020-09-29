Победившего рак Гайдуляна из сериала "СашаТаня" сразил новый недуг

Из-за болезни артиста приостановлены съемки нового сезона ситкома "СашаТаня". Андрей Гайдулян самоизолировался дома и ждет результатов теста на COVID-19.
Как сообщила журналистам Валентина Рубцова, ее коллега уже идет на поправку. Заболевание у Андрея проходило в легкой форме. Скоро артист вернется на площадку сериала "СашаТаня".
На днях Рубцова звонила Гайдуляну. По словам актрисы, ее коллега к тому моменту был на больничном 13 дней. "Все уже нормально, но мы решили перестраховаться и дождаться отрицательных тестов", – добавила звезда ситкома.
Валентина подчеркнула, что на съемках ситкома "СашаТаня" четко соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Члены творческого коллектива носят маски и каждые три-четыре дня сдают анализы на COVID-19. К сожалению, застраховаться от коронавируса на 100% невозможно.
Напомним, в 2015 году у Андрея Гайдуляна нашли рак. По некоторым данным у звезды сериалов диагностировали "лимфому Ходжкина". Долгое время актеру удавалось скрывать недуг, однако информация все же просочилась в прессу. Артист сериала "СашаТаня" прошел лечение и реабилитацию. Болезнь отступила.
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