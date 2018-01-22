СашаТаня – 4 сезон

Трейлеры О сериале

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

СашаТаня – 4 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 22 января 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 40
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
  •  
  • СашаТаня – 4 сезон СашаТаня – 4 сезон 4.6
    Рейтинг Дни.ру: 4.6
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "СашаТаня" 4 сезон – это логичное продолжение истории с персонажами из "Универа". После того, как 5 сезон популярного сериала подошел к концу, телекартина разделилась на два разных ситкома. Один из них – это история о совместной жизни молодоженов. По факту – это подбор коротких скетчей. В каждом новом эпизоде зрителя знакомят с очередной серией приключений, на которой завязывается сюжет серии.

Сюжет телесериала "СашаТаня"

После окончания университета Александр и Татьяна узаконивают свои отношения и решаются на то, чтобы начать семейную жизнь. Они съезжают из общежития и берут ипотеку на двухкомнатную квартиру.

Был неплохой вариант с переездом к отцу на Рублевку либо приобретением с его стороны нового жилья, но Александр остается таким же принципиальным. Он устраивается на работу в офис и пытается дорасти до руководящей должности. Супруга сидит дома с ребенком.

Весь смысл строится на нелепых ситуациях, которые в итоге приводят к недопонимаю со стороны окружающих. 

О чем будет 4 сезон "СашаТаня"

Продолжение телесериала начинается с того, что Александр решается уволиться с работы. Надоедливей офис измотал главного героя и заставил его заниматься поисками нового направления для развития. Деньги от отца он все так же не берет, посему пытается найти новую сферу деятельности.

Его супруга решается на то, чтобы вступить в бизнес с женой олигарха Сильвестра. Они открывают собственное кафе и начинают его развивать. Юридическое образование девушки и чрезмерная инициативность супруги олигарха обещают кучу забавных ситуаций и смешных историй.

Дома у них все так же хорошо. Порой они ссорятся, мирятся и спрашивают советы у своих друзей Гоши и Лили, известных по телесериалу "Универ". Танюха все так же никак не научится готовить. Это частенько приводит к курьезным ситуациям, вокруг чего в 4 сезоне сериала "СашаТаня" строится немало комичных сцен.

Сюжет прошлых частей телесериала "СашаТаня"

По ходу первой части зрителей знакомят с ключевыми персонажами. Александр устраивается на работу в офис. Жена следит за домашними делами, растит ребенка и пытается найти чем заняться. Ее постоянные попытки научиться готовить не совсем радуют Александра. Нередко шедевры Татьяны отправляются в мусорное ведро прямиком на рабочем месте.

Продолжение сериала знакомит главных героев с новыми соседями. Люди это не совсем обычные, и вокруг их взаимоотношений будет выстроено немало ситуаций. Они все так же посещают спортивный зал, где Александр пытается всячески халтурить.

Не меняется главный герой и в плане своего питания, постоянно выискивая варианты, как бы перекусить в калорийных заведениях. Сильно изменился их сын Алешка, который подрос и вскоре отправится в детский сад.

В 3 сезоне телесериала ничего кардинально не меняется. В доме Александра и Татьяны все чаще появляются любимые родственники. Отец пытается как-то приукрасить квартиру, но у него это не получается.

Вместе с ним бродит тот же Геннадий. Жизнь усложняет еще и ситуация на работе, начальник не испытывает чрезмерной симпатии к главному герою, что приводит к большому количеству забавных ситуаций.

Съемочная группа и главные актеры комедии "СашаТаня"

Известно, что в качестве квартиры, где живут главные герои, выступает павильон. В процессе подготовки декораций проделан колоссальный объем работы. В итоге получилась обстановка, на 100% напоминающая среднестатистическое жилье. Сам съемочный процесс был веселым и теплым. Никаких ссор и конфликтов не было, все партнеры по команде хорошо ладят и в жизни, что значительно упростило процесс съемок.

Валентина Рубцова, сыгравшая главную героиню, кратко рассказала об идее комедии:

 "Главная героиня любит своего мужа за то, что он у нее есть. Она не обращает внимания на имущество его отца, бытовые скандалы и другие проблемы, которые случаются. С каждым эпизодом они становятся только ближе друг ко другу. Они любят повеселиться, посмеяться, пошутить".

Интересные факты о сериале "СашаТаня"

Из интересных моментов, касающихся актерского состава и процесса съемок, выделяются:

  • Идея создания телесериала о молодоженах была придумана еще до того, как прошли съемки последнего эпизода "Универа";
  • Валентина Рубцова – главная героиня училась на тройки;
  • Разделение одного сериала на несколько – это первый опыт для российских студий;
  • Актерам приходится спать на съемочной площадке. Это связано с выходом 40 и более серий за один год.

 Где смотреть?

4 сезон комедии доступен к просмотру на таких ресурсах, как: Filmix, kinotochka и любом другом сайте. На момент 2020-го года вышло уже 11 полноценных частей телесериала. Создатели начали работать над продолжением, уже 12 часть появится на телеэкранах в текущем году.

Сериал "СашаТаня" 4 сезон – это еще целая серия из эпизодов, которые расскажут о том, насколько сложная семейная жизнь. 

В главных ролях

Андрей Сергеевич Гайдулян
Андрей Сергеевич Гайдулян Сергеев Александр
Валентина Павловна Рубцова
Валентина Павловна Рубцова Александра Татьяна
Алексей Владимирович Климушкин
Алексей Владимирович Климушкин Сильвестр Сергеев

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения