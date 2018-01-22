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Сериалы
СашаТаня – 4 сезон

СашаТаня – 4 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 22 января 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 40
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 4.6
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "СашаТаня" 4 сезон – это логичное продолжение истории с персонажами из "Универа". После того, как 5 сезон популярного сериала подошел к концу, телекартина разделилась на два разных ситкома. Один из них – это история о совместной жизни молодоженов. По факту – это подбор коротких скетчей. В каждом новом эпизоде зрителя знакомят с очередной серией приключений, на которой завязывается сюжет серии.

Сюжет телесериала "СашаТаня"

После окончания университета Александр и Татьяна узаконивают свои отношения и решаются на то, чтобы начать семейную жизнь. Они съезжают из общежития и берут ипотеку на двухкомнатную квартиру.

Был неплохой вариант с переездом к отцу на Рублевку либо приобретением с его стороны нового жилья, но Александр остается таким же принципиальным. Он устраивается на работу в офис и пытается дорасти до руководящей должности. Супруга сидит дома с ребенком.

Весь смысл строится на нелепых ситуациях, которые в итоге приводят к недопонимаю со стороны окружающих. 

О чем будет 4 сезон "СашаТаня"

Продолжение телесериала начинается с того, что Александр решается уволиться с работы. Надоедливей офис измотал главного героя и заставил его заниматься поисками нового направления для развития. Деньги от отца он все так же не берет, посему пытается найти новую сферу деятельности.

Его супруга решается на то, чтобы вступить в бизнес с женой олигарха Сильвестра. Они открывают собственное кафе и начинают его развивать. Юридическое образование девушки и чрезмерная инициативность супруги олигарха обещают кучу забавных ситуаций и смешных историй.

Дома у них все так же хорошо. Порой они ссорятся, мирятся и спрашивают советы у своих друзей Гоши и Лили, известных по телесериалу "Универ". Танюха все так же никак не научится готовить. Это частенько приводит к курьезным ситуациям, вокруг чего в 4 сезоне сериала "СашаТаня" строится немало комичных сцен.

Сюжет прошлых частей телесериала "СашаТаня"

По ходу первой части зрителей знакомят с ключевыми персонажами. Александр устраивается на работу в офис. Жена следит за домашними делами, растит ребенка и пытается найти чем заняться. Ее постоянные попытки научиться готовить не совсем радуют Александра. Нередко шедевры Татьяны отправляются в мусорное ведро прямиком на рабочем месте.

Продолжение сериала знакомит главных героев с новыми соседями. Люди это не совсем обычные, и вокруг их взаимоотношений будет выстроено немало ситуаций. Они все так же посещают спортивный зал, где Александр пытается всячески халтурить.

Не меняется главный герой и в плане своего питания, постоянно выискивая варианты, как бы перекусить в калорийных заведениях. Сильно изменился их сын Алешка, который подрос и вскоре отправится в детский сад.

В 3 сезоне телесериала ничего кардинально не меняется. В доме Александра и Татьяны все чаще появляются любимые родственники. Отец пытается как-то приукрасить квартиру, но у него это не получается.

Вместе с ним бродит тот же Геннадий. Жизнь усложняет еще и ситуация на работе, начальник не испытывает чрезмерной симпатии к главному герою, что приводит к большому количеству забавных ситуаций.

Съемочная группа и главные актеры комедии "СашаТаня"

Известно, что в качестве квартиры, где живут главные герои, выступает павильон. В процессе подготовки декораций проделан колоссальный объем работы. В итоге получилась обстановка, на 100% напоминающая среднестатистическое жилье. Сам съемочный процесс был веселым и теплым. Никаких ссор и конфликтов не было, все партнеры по команде хорошо ладят и в жизни, что значительно упростило процесс съемок.

Валентина Рубцова, сыгравшая главную героиню, кратко рассказала об идее комедии:

 "Главная героиня любит своего мужа за то, что он у нее есть. Она не обращает внимания на имущество его отца, бытовые скандалы и другие проблемы, которые случаются. С каждым эпизодом они становятся только ближе друг ко другу. Они любят повеселиться, посмеяться, пошутить".

Интересные факты о сериале "СашаТаня"

Из интересных моментов, касающихся актерского состава и процесса съемок, выделяются:

  • Идея создания телесериала о молодоженах была придумана еще до того, как прошли съемки последнего эпизода "Универа";
  • Валентина Рубцова – главная героиня училась на тройки;
  • Разделение одного сериала на несколько – это первый опыт для российских студий;
  • Актерам приходится спать на съемочной площадке. Это связано с выходом 40 и более серий за один год.

 Где смотреть?

4 сезон комедии доступен к просмотру на таких ресурсах, как: Filmix, kinotochka и любом другом сайте. На момент 2020-го года вышло уже 11 полноценных частей телесериала. Создатели начали работать над продолжением, уже 12 часть появится на телеэкранах в текущем году.

Сериал "СашаТаня" 4 сезон – это еще целая серия из эпизодов, которые расскажут о том, насколько сложная семейная жизнь. 

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валя
Ответить
Очень понравился, простой сюжет, много комичных ситуаций, ламповая атмосфера. Приятно посидеть вечерком после работы и расслабиться
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