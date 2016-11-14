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СашаТаня – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2016
  • Дата выхода: 14 ноября 2016
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 40
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
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  • СашаТаня – 3 сезон СашаТаня – 3 сезон 4.5
    Рейтинг Дни.ру: 4.5
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Успешный телевизионный проект "Саша+Таня" – история о том, как "семейная лодка не разбилась о быт". Сериал вырос из ситкома про студентов "Универ", стал отдельной вселенной и продолжается уже несколько сезонов.

"Саша+Таня" за семейные ценности

Сериал "СашаТаня" вырос из коротких штанишек студенческой многосерийной эпопеи и радует зрителей с 2013 года. Главные герои ситкома – скромная студентка юрфака Татьяна Архипова и мечтательный астроном Александр Сергеев. Молодой человек – нетипичный представитель "золотой молодежи". Он не стал прожигать жизнь и пользоваться состоянием своего отца, долларового миллиардера. Вместо этого Александр выбрал нелегкую стезю менеджера низшего звена и жизнь в съемной квартире. Нежелание мини-олигарха зависеть от капиталов родителя – основная завязка ситкома.

"СашаТаня" 3 сезон

В 3 сезоне сериала "Саша+Таня" Александр Сильверстрович становится заместителем генерального директора Комарова. А Татьяна получает место администратора в кафе "Милана". Бывший старший менеджер все также не верит в кулинарные способности жены и постоянно выкидывает ее стряпню в мусорное ведро. Он обожает фаст-фуд и лакомится гамбургерами в отсутствие супруги. В свою очередь Таня мечтает "похудеть" супруга и приобщить его к здоровому образу жизни. Тем временем "владелец заводов, газет, пароходов" Сильвестр Андреевич тоже обрел свое семейное счастье со стюардессой по имени Ева. У них родилась дочка, которой они дали звучное имя Милана. Саша все так же предпочитает жизнь от зарплаты до зарплаты. Но олигарх уже не стремится навязать сыну свой образ жизни, ведь он полностью сосредоточился на своей семье.

Что было в прошлых сезонах

Комедийный проект начинается с момента, когда Саша и Таня покидают общежитие, но переезжают не на Рублевку, а на съемную квартиру в Алтуфьево. Рождение сына ничего не поменяло в мировоззрении Александра. Он по-прежнему не хочет зависеть от денег отца и отправляется вместе с молодой семьей в автономное плавание. Однако Сильвестр Андреевич тайком пытается улучшить благосостояние сына. Акценты смещаются, когда олигарх встречает свою последнюю любовь: красавицу Еву и у них рождается доченька. Тем временем неверный Гоша оставляет Лилю на произвол судьбы и уезжает на Бали с новой возлюбленной. Но Лиля не долго оставалась одна и уже скоро встречает симпатичного фотографа-фрилансера Мишу.

Съемочная группа и актерский состав

Основной каст 3 сезона сериала "Саша+Таня" кардинально не изменился. В главных ролях остались Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян. Авторитарного олигарха все также играет Алексей Климушкин, его прелестную жену Алина Ланина, а верного бодигарда Андрей Свиридов. Режиссерское кресло ситкома делят Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев.

Актеры о сериале

Валентина Рубцова: "Я уже настолько давно играю Таню Сергееву, что стала заложницей этой роли, но мне это скорее нравится. Вторая половинка Саши полюбилась и зрителям, и режиссерам. За это время Таня переживает изменения только в лучшую сторону: смогла сохранить семью и успела из среднестатистической домохозяйки превратиться в успешную женщину".

Андрей Гайдулян: "В жизни я не такой мягкий и податливый, как мой герой. Я не самодур, но скорее домостроевец и поборник классической семьи с традиционным распределением ролей".

Алина Ланина: "Моя героиня – молодая супруга олигарха. Несмотря на то, что она обладает внешностью голливудской кинодивы, Еве чужда меркантильность и деловой расчет. Она искренняя романтичная девушка, которая вышла за мужчину в два раза старше не из-за денег, а по любви".

Интересные факты

  • Для Валентины Рубцовой готовили домашнюю еду в сценах, где по сценарию она ела фаст-фуд. Так как в то время актриса была кормящей мамой.
  • Александр Климушкин и Андрей Гайдулян называли друг друга папой и сыном не только во время съемок, но и в шутку вне съемочной площадки.
  • Талантливая артистка Лариса Баранова во многом схожа с экстравагантной Лилей, которую играет. Она тоже любит животных и отличается эпатажным поведением.
  • Актер, играющий телохранителя Сильвестра Андреевича, Андрей Свиридов играл за баскетбольную команду The George Washington University в США и окончил актерские курсы в Лос-Анджелесе.

Где смотреть?

Смотреть новые серии и прошлые сезоны сериала все желающие могут на tnt-online.ru, UniverTV.org и в популярных онлайн-кинотеатрах.

В главных ролях

Андрей Сергеевич Гайдулян
Андрей Сергеевич Гайдулян Сергеев Александр
Валентина Павловна Рубцова
Валентина Павловна Рубцова Александра Татьяна
Алексей Владимирович Климушкин
Алексей Владимирович Климушкин Сильвестр Сергеев

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