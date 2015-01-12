СашаТаня – 2 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2015
- Дата выхода: 12 января 2015
- Страна: Россия
- Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
- Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
- Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
- Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
- Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
- Монтаж: Сергей Федотов
- Количество серий: 40
- Возрастные ограничения: 16+
-
- Студии/Телеканалы: ТНТ
- Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
-
- Рейтинг Дни.ру: 4.6
- Рейтинг IMDb: 3.8
О сериале
Сюжет сериал "СашаТаня" 2 сезон
Сериал "СашаТаня" 2 сезон повествует о попытках молодой семьи обустроить жизнь без вмешательства отца Александра Сильвестра Андреевича, богатого бизнесмена. Парень оформляет ипотеку, а Татьяна тем временем беременна вторым ребенком. Папа-олигарх с нетерпением ждет внука и старается всеми силами держаться поближе к молодой паре. У богатыря Гены, наконец, возникли чувства к прекрасной даме. Вот только силач не умеет правильно вести себя с девушками, поэтому бежит к Тане за советом.
Но не все бывает идеально у наших героев. У будущей мамы неожиданно появляется ухажер, что сильно не нравится Саше. Тот в свою очередь оказывает слишком много внимания молодой воспитательнице детского сада. Конечно, Татьяна все это так не оставит: она описывает красивой девушке своего мужа как… заядлого алкоголика. А дальше во 2 сезоне сериала зрителей ждут любовные интриги, в центре которых оказываются близкие друзья четы Сергеевых.
Что было в первой части?
В дебютном киносезоне телезрители увидели, как герои сериала "Универ" Саша и Таня перебрались в съемную квартиру, расположенную в Алтуфьево. 2 молодых человека в 1 сезоне столкнулись с трудностями: приходилось и за жилье платить, и ребенку покупать различные принадлежности. Вездесущий папа Александра всячески старался помочь финансово, но гордый сын не принимал деньги.
Съемочный процесс
Съемки проходили в 2014 году в столице. Автор проекта Вячеслав Дусмухаметов отметил, что о продолжении съемок было принято после успешного дебюта. Несмотря на то, что сериал "СашаТаня" получил более низкие оценки, чем "Универ", создатели решили снять 2 сезон. Господин Дусмухаметов неоднократно в интервью подчеркивал, что семья Сергеевых является образцом для подражания: ведь они пытаются решить все проблемы самостоятельно, не опираясь на помощь папы-олигарха.
Актеры о телесериале
Андрей Гайдулян, сыгравший Сашу, рассказал о том, почему решили снимать 2 сезон: "Сериал понравился зрителям, потому что здесь присутствует юмор. Второй фактор успеха – легкость повествования. Третий – знакомые большинству телезрителей ситуации. Наверняка события, описанные в фильме, происходили со многими людьми в реальной жизни".
Валентина Рубцова, сыгравшая Таню, рассказала о своем впечатлении: "Наши персонажи растут, набираются житейского опыта и мудрости. На самом деле тематика семейного быта неисчерпаема, поэтому новые серии можно создавать постоянно, и они будут отличаться оригинальностью".
Интересные факты
- На сайте "Кинопоиск" проект получил довольно низкие оценки. Основное недовольство телезрителей – заезженный сюжет и отсутствие свежести после "Универа".
- Во 2 части телесериала появилось несколько знаменитостей: Екатерина Варнава, Тимур Батрутдинов, группа "Градусы" и другие известные персоны.
Где смотреть сериал "СашаТаня" 2 сезон?
Посмотреть новые серии можно на официальном сайте ТНТ, Filmix, kinotochka и любом другом сайте.
Когда выйдут новые серии?
На текущий момент вышло 5 полных киносезонов. О закрытии проекта никто из создателей не говорил. Фанаты ожидают, что новые эпизоды выйдут в 2020 году. В последней части они увидели, как Сильвестр Андреевич пытался всеми силами восстановить бизнес-империю, разрушенную собственным сыном.
Отзывы сериал "СашаТаня" 2 сезон
Сериал "СашаТаня" получил в основном отрицательные отзывы на известном сайте "Кинопоиск". Пользователь HTSLFT отметил минусы: "Плохой сюжет бросается в глаза, кажется, что креативного директора у проекта нет. Персонажи слабые и непонятные, муж вообще не приспособлен к семейной жизни, а жена… врагу такой не пожелаешь". Но есть телезрители, которые отметили плюсы. Пользователь FantaOs оставила положительную рецензию: "Мне Татьяна и Александр полюбились по "Универу", поэтому решила посмотреть ситком, посвященный им. Вполне смотрибельно, есть неплохие шутки".
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Гасторбайторы