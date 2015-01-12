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Сериалы
СашаТаня – 2 сезон

СашаТаня – 2 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2015
  • Дата выхода: 12 января 2015
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 40
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 4.6
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "СашаТаня" 2 сезон

Сериал "СашаТаня" 2 сезон повествует о попытках молодой семьи обустроить жизнь без вмешательства отца Александра Сильвестра Андреевича, богатого бизнесмена. Парень оформляет ипотеку, а Татьяна тем временем беременна вторым ребенком. Папа-олигарх с нетерпением ждет внука и старается всеми силами держаться поближе к молодой паре. У богатыря Гены, наконец, возникли чувства к прекрасной даме. Вот только силач не умеет правильно вести себя с девушками, поэтому бежит к Тане за советом.

Но не все бывает идеально у наших героев. У будущей мамы неожиданно появляется ухажер, что сильно не нравится Саше. Тот в свою очередь оказывает слишком много внимания молодой воспитательнице детского сада. Конечно, Татьяна все это так не оставит: она описывает красивой девушке своего мужа как… заядлого алкоголика. А дальше во 2 сезоне сериала зрителей ждут любовные интриги, в центре которых оказываются близкие друзья четы Сергеевых.

Что было в первой части?

В дебютном киносезоне телезрители увидели, как герои сериала "Универ" Саша и Таня перебрались в съемную квартиру, расположенную в Алтуфьево. 2 молодых человека в 1 сезоне столкнулись с трудностями: приходилось и за жилье платить, и ребенку покупать различные принадлежности. Вездесущий папа Александра всячески старался помочь финансово, но гордый сын не принимал деньги.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2014 году в столице. Автор проекта Вячеслав Дусмухаметов отметил, что о продолжении съемок было принято после успешного дебюта. Несмотря на то, что сериал "СашаТаня" получил более низкие оценки, чем "Универ", создатели решили снять 2 сезон. Господин Дусмухаметов неоднократно в интервью подчеркивал, что семья Сергеевых является образцом для подражания: ведь они пытаются решить все проблемы самостоятельно, не опираясь на помощь папы-олигарха.

Актеры о телесериале

Андрей Гайдулян, сыгравший Сашу, рассказал о том, почему решили снимать 2 сезон: "Сериал понравился зрителям, потому что здесь присутствует юмор. Второй фактор успеха – легкость повествования. Третий – знакомые большинству телезрителей ситуации. Наверняка события, описанные в фильме, происходили со многими людьми в реальной жизни".

Валентина Рубцова, сыгравшая Таню, рассказала о своем впечатлении: "Наши персонажи растут, набираются житейского опыта и мудрости. На самом деле тематика семейного быта неисчерпаема, поэтому новые серии можно создавать постоянно, и они будут отличаться оригинальностью".

Интересные факты

  • На сайте "Кинопоиск" проект получил довольно низкие оценки. Основное недовольство телезрителей – заезженный сюжет и отсутствие свежести после "Универа".
  • Во 2 части телесериала появилось несколько знаменитостей: Екатерина Варнава, Тимур Батрутдинов, группа "Градусы" и другие известные персоны.

Где смотреть сериал "СашаТаня" 2 сезон?

Посмотреть новые серии можно на официальном сайте ТНТ, Filmix, kinotochka и любом другом сайте. 

Когда выйдут новые серии?

На текущий момент вышло 5 полных киносезонов. О закрытии проекта никто из создателей не говорил. Фанаты ожидают, что новые эпизоды выйдут в 2020 году. В последней части они увидели, как Сильвестр Андреевич пытался всеми силами восстановить бизнес-империю, разрушенную собственным сыном.

Отзывы сериал "СашаТаня" 2 сезон

Сериал "СашаТаня" получил в основном отрицательные отзывы на известном сайте "Кинопоиск". Пользователь HTSLFT отметил минусы: "Плохой сюжет бросается в глаза, кажется, что креативного директора у проекта нет. Персонажи слабые и непонятные, муж вообще не приспособлен к семейной жизни, а жена… врагу такой не пожелаешь". Но есть телезрители, которые отметили плюсы. Пользователь FantaOs оставила положительную рецензию: "Мне Татьяна и Александр полюбились по "Универу", поэтому решила посмотреть ситком, посвященный им. Вполне смотрибельно, есть неплохие шутки".

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хороший сериал, полюбившиеся герои. Правда, иногда сюжет "проседает" и хромает юмор
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