Опозорился: звезда "Универа" устроила погром после провала на шоу

На ТНТ продолжается шоу "Звезды в Африке". Один из участников проекта, актер сериала "Универ" Стас Ярушин из кожи вон лезет, чтобы попасть в финал. Артист даже разработал коварный план, который назвал "Стратегия гнили".
На протяжении всего шоу Стас Ярушин конфликтовал с коллегой по цеху Андреем Гайдуляном. Звезда "Универа" считал, что артист не должен оказаться на финишной прямой, называл его слабым игроком, "балластом".
Ярушин хотел выдавить Гайдуляна из проекта. Стас пытался убедить других участников шоу проголосовать против Андрея, но у него ничего не вышло. К ужасу актера "Универа", он сам стал претендентом на вылет.
Провал "стратегии гнили" вывел Стаса Ярушина из равновесия. Актер не смог справиться с гневом. В бешенстве он начал крушить свое место в спальне и разбрасывать вещи.
Ярость звезды ситкома напугала некоторых участников. Блогер Юля Гаврилина боялась, что попадет под горячую руку, поэтому поспешила спрятаться. "А если бы Стас пришел и вломил?" – рассудила девушка.
Когда эмоции улеглись, Стас признал поражение. Актер отказался от интриг. По словам Ярушина, он опозорился перед зрителями, а его коварные планы не работают.