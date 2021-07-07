Победившая рак звезда "Универа" и "САШИТАНИ" накопила на просторную квартиру в Москве

37-летний Андрей Гайдулян делает ремонт в новом жилище.

Актер сериалов "Универ" и "СашаТаня" стал обладателем просторной квартиры в Москве. Пока другие артисты жалуются на безденежье и просят поддержки государства 37-летний Андрей Гайдулян вложил миллионы в недвижимость и даже начал ремонт.

Актер признался, что деньги нашел не сразу. Средства на квартиру мечты пришлось откладывать годами. "Реально: я очень долго копил", – признался Гайдулян.

Относительно внутреннего убранства жилплощади у Андрея много идей. По его словам, детали ремонта он обдумывал полтора года. Звезда "Универа" наняла бригаду строителей и не пожалела денег на хороших прорабов.

Андрей Гайдулян уже предвкушает переезд. Как признался артист, в его апартаментах будет зона для отдыха и встреч с друзьями. В квартире оборудуют балкон-террасу со шкафами для алкоголя и книг, а также столиком для вина.

Как писали "Дни.ру", несколько лет назад Андрей Гайдулян победил рак. Онкологический недуг у знаменитости обнаружили в 2015-м. Долгое время актер скрывал болезнь, однако информация все же просочилась в СМИ.

В одном из интервью Андрей Гайдулян рассказал, что в сложные моменты его поддерживала коллега по цеху Валентина Рубцова. За десятилетие совместной работы знаменитости стали практически родственниками. Подруга, как заметил Андрей, очень горевала, когда узнала о его недуге.

"Это человек, который был рядом каждый день, и Валя переживала, наверное, больше, чем я", – поведал ранее артист.