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"Подарил одну розочку": актеры сериала "Универ" помирились в интимной обстановке

Андрей Гайдулян. Фото: instagram.com/gaydulyan
Актеры Арарат Кещян и Андрей Гайдулян примирились. Конфликт звезд сериала "Универ" заставил поклонников поломать головы.
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Андрей Гайдулян сообщил, что смог уладить проблемы с приятелем. Артисты нашли общий язык, поговорив в интимной обстановке. Теперь в отношениях парней из сериала "Универ" царит идиллия.

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 Андрей Сергеевич Гайдулян

Андрей Сергеевич Гайдулян актер

 Арарат Геворгович Кещан

Арарат Геворгович Кещан актер

"Арарат остыл, приехал и извинился вчера. Подарил одну розочку (жмот, но любим мы его не за это). И сказал, что просто хочет смотреть "Горбатую гору" лежа у меня на коленях. А мне только того и надо. Так тому и быть. Теперь мое сердце на месте... Мира вам", – написал Андрей Гайдулян в личном микроблоге.

Напомним, накануне звезды сериала "Универ" озадачили фанатов. Андрей Гайдулян и Арарат Кещян публично ссорились. Актеры публиковали провокационные фотографии друг друга в "Инстаграм" и просили подписчиков оставлять под ними неоднозначные комментарии.

Кещян, например, напугал пользователей Сети, сделав тревожное заявление о Гайдуляне. "Скорбит театр, скорбит кино", – так начиналось сообщение Арарата о коллеге по цеху. Только в конце публикации открывался ее шутливый смысл: дескать, Андрей с головой ушел в раскрутку своего аккаунта в "ТикТок".

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Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan)

Гайдулян не остался в стороне. На личной странице он намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию коллеги по сериалу "Универ". Андрей пожелал Арарату принять себя и совершить каминг-аут. Спустя время Кещян отплатил актеру той же монетой, опубликовав фото Гайдуляна на фоне радужных флагов.

Подписчики не сразу поняли, какая кошка пробежала между актерами сериала "Универ". Кто-то из пользователей Сети предположил, что Арарат Кещян и Андрей Гайдулян шутливым конфликтом пытаются напомнить о себе аудитории.

Автор: 1 сентября 2020, 13:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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