"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире

Гайдулян считает, что в эти тревожные дни каждый должен проявить сознательность. Надо изо всех сил сопротивляться желанию выйти погулять, несмотря на потрясающую погоду за окном. Андрей давно забаррикадировался в московской квартире и никуда не ходит.
"Опустимся на самое дно будем есть/жрать и смотреть кино, можно опуститься еще ниже и включить телеканал культура @kulturatv , дальше, по нисходящей – онлайн лекции в лектории @pryamaya_ru, и, самое дно – это конечно сделать зарядку и открыть бумажные книги. Все это разрешено с сегодняшнего дня, но только ради всего, ради наших родителей, дедуль, бабуль, ветеранов которых мы так любим поздравлять на 9 мая, ради врачей которые не могут остаться – не выходите из дома (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "СашаТаня" в "Инстаграм".
По словам Андрея, самоизоляция в нынешних условиях – проявление гражданской позиции. Остаться в стороне никому не удастся.
Актер из сериала "СашаТаня" отметил, что с этих самых пор будет ежедневно публиковать в соцсети снимки из собственной квартиры. "Чтобы вы могли четко проследить динамику моей внешней (но не внутренней) деградации", – пошутил Гайдулян и предложил поклонникам последовать его примеру.
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