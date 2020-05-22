Рак вернулся? Гайдулян шокировал внешним видом

Андрей Гайдулян встревожил россиян и заставил забеспокоиться о его здоровье. Актер сильно располнел на карантине.

Артист выложил в свой инстаграм-аккаунт свежий снимок. Он показал, что сделает в первый день после завершения режима самоизоляции. Андрей Гайдулян позирует в магазине одежды в обновках.

"Как выпустят – надену все самое лучшее!" – признался актер. Фолловеры пришли в шок от того, как выглядит звезда сериала "СашаТаня". Они сравнили его со шкафом. На нападки подписчиков Андрей Гайдулян не ответил.

В свою очередь авторы телеграм-канала "НеМалахов" предположили, что к знаменитости вернулась онкология. Они напомнили, что в 2015 году у Андрея Гайдуляна обнаружили рак. Актеру удалось исцелиться. "Но на последних фото он выглядит очень располневшим. Как от гормональной терапии", – пишет канал.

Напомним, в 2018 году Андрей Гайдулян влип в громкий скандал. Инцидент с участием артиста произошел на гастролях в Петропавловске-Камчатском. Широкий резонанс вызвало опубликованное в Сети видео, на котором он после выступления обращается к зрителям. Он назвал их "быдлом", а их поведение – "свинством".