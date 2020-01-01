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Виктор Федорович Янукович

Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

  • Дата рождения: 9 июля 1950
  • Место рождения: Енакиево, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Людмила Янукович
  • Дети: Александр

Виктор Янукович родился 9 июля 1950 в украинском городе Енакиево. Там окончил школу и горный техникум. В 1980 году заочно окончил Донецкий политехнический институт по специальности "инженер-механик". В 2001 году окончил факультет международного права Украинской академии внешней торговли по специальности "международное право", защитил докторскую диссертацию.

В течение 20 лет был генеральным директором промышленных объединений в Донбассе. В 1996 году назначен заместителем Донецкой областной администрации, позже возглавил руководство города. С1999 по 2001 годы по совместительству занимал пост председатель Донецкого областного совета.

В 2002 году Виктор Янукович был назначен на должность премьер-министра Украины, президентом страны был в то время Леонид Кучма. Годом позже возглавил Партию регионов. С 2010 по 22 февраля 2014 года - президент Украины, глава Совета национальной безопасности и обороны, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины.

Во время событий на Майдане в начале 2014 года, опасаясь за свою жизнь, Янукович сначала уехал из Киева в Харьков, оттуда – в Крым (тогда еще – украинский), а затем нашел убежище в России. Сейчас проживает в Ростове-на-Дону.

22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о том, что Янукович "неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и не выполняет свои обязанности". Сам Янукович утверждает, что он не подавал в отставку. На Украине в отношении экс-президента расследуется дело о государственной измене

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