Президент встретился с Анастасией Заворотнюк

Вскрылась интересная деталь из жизни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" встретилась с первым лицом государства.

После того как стало известно о тяжелой болезни, с которой борется Анастасия Заворотнюк (по некоторым данным, это рак головного мозга), общественность стала интересоваться подробностями жизни актрисы. Любопытство обусловлено и тем, что семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит гробовое молчание.

Издание "Обозреватель" вспомнило, что Заворотнюк виделась с президентом. Речь идет об автопробеге "Санкт-Петербург – Киев". Девять лет назад мероприятие было приурочено к сотому юбилею первого международного пробега на приз императора Николая II. Анастасия представляла на мероприятии российскую сторону.

Когда участники пересекли границу, их встретил лидер Украины Виктор Янукович. Он и тогдашний президент России Дмитрий Медведев проехали за рулем автомобилей "Победа" от точки старта, которая находилась в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухове Сумской области более 60 километров.

Экипаж Анастасии Заворотнюк не смог одержать победу в соревновании. Лидером пробега стала съемочная группа телеканала НТВ: корреспондент Егор Колыванов, оператор Никита Чалых и инженер видеомонтажа Алексей Гайдамакин.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк парализовало. Популярная актриса якобы перестала чувствовать правую половину тела. Виной тому стала опухоль в левом полушарии мозга. В результате у артистки развились патологии.