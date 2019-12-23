Президент встретился с Анастасией Заворотнюк

После того как стало известно о тяжелой болезни, с которой борется Анастасия Заворотнюк (по некоторым данным, это рак головного мозга), общественность стала интересоваться подробностями жизни актрисы. Любопытство обусловлено и тем, что семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" хранит гробовое молчание.
Издание "Обозреватель" вспомнило, что Заворотнюк виделась с президентом. Речь идет об автопробеге "Санкт-Петербург – Киев". Девять лет назад мероприятие было приурочено к сотому юбилею первого международного пробега на приз императора Николая II. Анастасия представляла на мероприятии российскую сторону.
Когда участники пересекли границу, их встретил лидер Украины Виктор Янукович. Он и тогдашний президент России Дмитрий Медведев проехали за рулем автомобилей "Победа" от точки старта, которая находилась в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухове Сумской области более 60 километров.
Экипаж Анастасии Заворотнюк не смог одержать победу в соревновании. Лидером пробега стала съемочная группа телеканала НТВ: корреспондент Егор Колыванов, оператор Никита Чалых и инженер видеомонтажа Алексей Гайдамакин.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк парализовало. Популярная актриса якобы перестала чувствовать правую половину тела. Виной тому стала опухоль в левом полушарии мозга. В результате у артистки развились патологии.
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