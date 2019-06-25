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Общество

Союзника Януковича отправляют за решетку в США

Фото: www.globallookpress.com
Верховный суд Австрии отклонил апелляцию адвокатов влиятельного украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа по делу о его экстрадиции в США. От поездки в американскую тюрьму бизнесмена отделяет лишь подпись австрийского министра юстиции.
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В декабре 2017 года адвокаты Дмитрия Фирташа подали апелляцию в Верховный суд Австрии с целью оспорить решение об экстрадиции бизнесмена в США. Судья последовательно отклонил доводы защиты. Он отметил, что перед Верховным судом не стоит задача решить вопрос о наличии или отсутствии вины – он рассматривает соблюдение законодательства при принятии решений апелляционного суда, а также принимает решение во вопросам возможной экстрадиции.

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Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Верховный суд допустил несколько замечаний по поводу того, как дело рассматривалось в апелляционном суде, однако на итоговом результате это не отразилось. Процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа будет начат после того, как соответствующий документ подпишет министр юстиции Австрии. Таким образом, влиятельного украинского бизнесмена могут выдать США уже в июле, передает портал "Обозреватель".

Дмитрий Фирташ известен как союзник бывшего президента Украины Виктора Януковича. Проблемы у предпринимателя начались после того, как его обвинили во взятке в размере 18,5 миллиона долларов, которую тот якобы дал для получения разрешения на добычу титана в Индии. Сам он эти обвинения отрицает.

Кроме того, защита украинского бизнесмена отмечает, что США не обладает полномочиями расследовать преступления, совершенные в Индии. Однако американские судьи рассудили иначе, поскольку подобная схема могла повлиять на чикагскую компанию Boeing.

Бывший соратник Виктора Януковича был задержан 12 марта 2014 года в Вене по запросу ФБР. Его поместили в следственный изолятор. Однако уже 21 марта предприниматель был отпущен под залог в 125 миллионов евро.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2019, 16:27

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность тому, кто показал мне прекрасный сайт O︂NT︂W︂IGGS︂Y︂.︂CO︂M/T5MD1F Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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