Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Понедельник
18 октября
Лента новостей
17:09
"На панель": Михалков вышвырнул друга побираться
17:01
Фото отдыхающего на Кипре Порошенко попало в Сеть
16:59
Появился уникальный кадр единственного сына Ваенги
16:52
Вымогавшей у Тарзана два миллиона за секс-видео дали 5 лет тюрьмы
16:51
Логинов из "Счастливы вместе" сделал признание на фоне слов жены о разводе
16:39
Политолог Подлесный объяснил осложнение отношений России с НАТО
16:27
Моргештерн вставил зубы по цене элитной машины: Теперь все телки будут мне давать!
16:22
В МХТ имени Чехова вспыхнул скандал после громкого решения руководства
16:20
Видел муки терзаемых бесами: звезда "Кадетства" уйдет доживать в монастырь
16:13
Поражение 65%: состояние Серова в реанимации изменилось
16:10
Кличко намерен вернуть отобранное режимом Януковича
15:52
Обедневшая после скандала с яйцеклетками Королева объявила о новой услуге: Докатилась
15:46
В Подмосковье поймали серийного похитителя велосипедов
15:43
"Я не буду это слушать!": Бузова сцепилась с коллегой в эфире
15:40
Несчастливый брак, внебрачный ребенок, онкология и смерть от тромба: непростая судьба актера Алексея Булдакова
15:39
Распоротая пышка из "Дома-2" выгоняет из дома родную сестру
15:39
Болтающей Мельниковой закрывают рот на "Ледниковом периоде": Не имею никакого права голоса
15:35
"Ой": Изменившаяся Хаматова показала лысый череп
15:32
"Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
15:09
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос
15:02
Ещё один день рождения: Ослабленная Пересильд напугала россиян после возвращения на Землю
15:01
Плюнувшему на Россию скандалисту Панину отвесили смачный подзатыльник
14:48
Предчувствовала болезнь: появились подробности после новости об уходе Заворотнюк
14:39
В попытке вернуть интерес мужа-изменника: как известная актриса стала жертвой уродующей пластики
14:29
Скрыла имя отца своей дочери, оставила карьеру ради семьи и сбежала из страны: как сложилась жизнь актрисы Марины Нееловой
14:26
"Попа не очень": в Сеть слили голое фото оставившего Лазарева Малиновского
14:20
"Чего мы только не делали": замужняя Валерия ошарашила словами об утехах с Газмановым
13:53
Раскрыта огромная стоимость обручального кольца 66-летней Копенкиной
13:51
Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем
13:51
"Ух": игривая жена Цекало с торчащими сосками возбудила публику
13:45
Игривый Басков показал свои шарики: Какие маленькие!
13:40
О чем умолчала Проклова в скандальной истории с Табаковым: ученица мэтра внесла ясность
13:40
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
13:15
Лукашенко назвал дату новых протестов в Белоруссии
13:14
Метеоролог пообещал москвичам "погодную лихорадку"
12:53
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:46
"Это тварье мешает": Получившая оплеуху Бородина захлебывается злобой
12:45
Тайный аборт и возвращение от любовника: известный актер рассказал о непутевых женах
12:43
Алсу обманом заставила дочь прекратить петь: Сюрприз и шок
12:43
Ругается, курит и дерется: как живет 37-летняя дочь Любови Полищук
12:37
"Не понимала, где находится": вскрылись жуткие подробности смерти Жанны Фриске
12:36
Плюс четыре размера: располневшего до безобразия 45-летнего Деревянко невозможно узнать
12:27
Победитель "Голоса" Волочков об отношениях с Градским после проекта и финансах
12:18
СМИ назвали основных кандидатов на пост нового главы МЧС России
12:07
Спрятавшая глаза Пугачева на прогулке с красавцем вызвала фурор
12:04
В России за сутки ковидом заболели 34 325 человек
11:58
Зачем безработная дочь разделила квартиру Спартака Мишулина в центре Москвы на две части
11:51
Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала
11:50
"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
11:48
Врач назвал три способа справиться с сонливостью осенью
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным
"Это для них команда: "Фас": заявлено о конце Ксении Собчак
"Реально квартиры дарят?": уязвленная сестра поймала Бузову на вранье
Богатые старушки жаждут встречи с его доинством: Кравец готовит новую свадьбу овдовевшего Шаляпина
Стало известно об уходе Заворотнюк
"Уже бы умерла": гниющую заживо экс-жену Аршавина втоптали в грязь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Кличко намерен вернуть отобранное режимом Януковича

Кличко намерен вернуть отобранное режимом Януковича

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реформе местного самоуправления в столице.
прочитано 316 раз

В понедельник, 18 октября, Виталий Кличко сообщил, что в ближайшее время Киевский городской совет рассмотрит вопрос о создании в столице районных советов, которые "забрал режим Виктора Януковича" 11 лет назад. Он считает это решение не только актуальным, но и перезревшим.

ПО ТЕМЕ

"Такого государства, как Украина, нет": украинский полковник Жданов заявил о крахе Незалежной

"Это было бы лучше": советник президента Безпалько предложил уничтожить Украину

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Виктор Федорович Янукович

Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Кличко заявил, что Киев пытаются контролировать вышестоящие чиновники, однако делать это должны жители столицы. Возвращение райсоветов градоначальник назвал усилением децентрализации, которая со временем стала ослабевать. Кроме того, по мнению мэра, город пойдет по европейскому пути развития.

В своем аккаунте в "Фейсбук" Кличко отметил, что все депутаты районных советов, как и городского, будут работать на общественных началах. По словам главы киевской администрации, 70% жителей столицы выступает за возвращение этого органа местного самоуправления, а значит, к ним должны прислушаться власти.

Ранее экс-депутат Верховной Рады прокомментировал назначение Андрея Крищенко на должность зампредседателя киевской администрации. По мнению бывшего парламентария, Виталий Кличко объединился с начальником полиции против действующего главы государства Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 16:10 Источник: Facebook / Віталій Кличко

комментарии

Ответить:

Ор
Пожаловаться Ответить
Популизм.Дебилизм. Плюс отбитые мозги, сколько он там мэром сидит.? Почему раньше не сделал? Всё Янукович виноват, а что сразу не Путин?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ух": игривая жена Цекало с торчащими сосками возбудила публику

Она обратилась к народу
Шоу-бизнес

"Бочку виски выпили, сломали столы": известный певец рассказал об "оргиях" в замке Пугачевой и Галкина при детях

Газманов отреагировал на слухи
Шоу-бизнес

"Мама Люда, у вас все дома?": скачущую родительницу Наташи Королевой сравнили с обезьяной

Пенсионерка пустилась в пляс на улице
Шоу-бизнес

Прибывшая из космоса Пересильд перестала ходить: Большой стресс

Актриса испытывает тяжесть в конечностях

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем
В России за сутки ковидом заболели 34 325 человек
В России побит абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России

Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Регионы

В Подмосковье поймали серийного похитителя велосипедов
В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой
Житель Петербурга прострелил ногу соседу
В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+