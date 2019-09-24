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Политика

Объявлено о возвращении Януковича на Украину

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Виктор Янукович признан на родине виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы. Он находится в России, хотя и планирует вернуться домой.
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Многие задаются вопросом, как живет Виктор Янукович в России. Ни роскошные особняки, ни другие удобства, которыми оказался окружен политик после бегства через границу ради спасения, не заглушили тоску по Родине. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов его адвоката Виталия Сердюка.

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"Он в настоящее время находится на территории России временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", – цитирует юриста Life.

Он добавил, что Янукович поставил перед защитой несколько задач, которые важны не столько для него лично, сколько для всей Украины. Речь идет о том, чтобы прояснить вопросы с антиконституционным захватом власти в стране, а также привлечь к ответственности виновных в ситуации с Крымом, передает "Царьград".

Тем временем обвинение не считает, что у Януковича есть шанс оспорить обвинение в госизмене, по которому он получил 13 лет тюрьмы. "Позиция стороны обвинения неизменна: мы уверены в своей победе, потому что считаем, что приговор Оболонского райсуда города Киева мотивированный и законный", – цитирует телеканал "360" председателя Генпрокуратуры Украины Руслана Кравченко.

Янукович заявил, что приговор не имеет ничего общего с законом, а сам процесс был политическим заказом. В Россию бывший президент Украины перебрался после государственного переворота. Несмотря на то что европейские лидеры гарантировали ему безопасность, украинские радикалы планировали убийство главы государства.

Масштаб фигуры политика, а также обстоятельства, при которых он был вынужден завершить карьеру, закрыли вуалью тайны жизнь Виктора Януковича в России. Однако какие-то факты все же становятся достоянием общественности.

В одном из последних интервью, которое певец Иосиф Кобзон дал изданию "Дни.ру", он рассказал о том, где живет бывший президент Украины. Артист признался, что Янукович соседствует с ним в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

Автор: 24 сентября 2019, 11:40

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В качестве президента "незалежной"???
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