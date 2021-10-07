Зеленскому предрекли участь Януковича

Мнением эксперт поделился в своем видеоблоге. По его словам, тактика нынешнего политического режима страны приведет к тому, что в обществе будут только нарастать противоречия. Ситуация разрешится радикальными мерами, убежден Романенко.
По словам политика, украинская власть стала чрезмерно самоуверенной и обнаглевшей. Поэтому он уверен, что Владимир Зеленский и его команда плохо закончат, пойдя по стопам бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и других предшественников, изгнанных из власти.
Юрий Романенко считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками вызывают у народа ненависть своим поведением и чванливостью. В частности, по словам эксперта, негодуют многие журналисты и часть элиты.
Как писали "Дни.ру", аналитики заметили, что президент Украины часто врет. Владимир Зеленский вошел в список политиков-лжецов аналитической платформы VoxUkraine.
Напомним, ранее выяснилось, что коллективный Запад выставил "черную метку" Владимиру Зеленскому. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание главы государства в "досье Пандоры" – это предупреждение украинскому президенту.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос
Как привлечь внимание серьезного мужчины?