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Политика
Зеленскому предрекли участь Януковича

Зеленскому предрекли участь Януковича

Политолог Юрий Романенко уверен, что Владимира Зеленского ждет незавидное будущее. Он считает, что президент Украины закончит свой путь во власти так же, как экс-лидер Украины Виктор Янукович.
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Мнением эксперт поделился в своем видеоблоге. По его словам, тактика нынешнего политического режима страны приведет к тому, что в обществе будут только нарастать противоречия. Ситуация разрешится радикальными мерами, убежден Романенко.

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По словам политика, украинская власть стала чрезмерно самоуверенной и обнаглевшей. Поэтому он уверен, что Владимир Зеленский и его команда плохо закончат, пойдя по стопам бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и других предшественников, изгнанных из власти.

Юрий Романенко считает, что Владимир Зеленский со своими соратниками вызывают у народа ненависть своим поведением и чванливостью. В частности, по словам эксперта, негодуют многие журналисты и часть элиты.

Как писали "Дни.ру", аналитики заметили, что президент Украины часто врет. Владимир Зеленский вошел в список политиков-лжецов аналитической платформы VoxUkraine.

Напомним, ранее выяснилось, что коллективный Запад выставил "черную метку" Владимиру Зеленскому. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание главы государства в "досье Пандоры" – это предупреждение украинскому президенту.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 10:38 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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