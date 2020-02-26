"Не просто слухи": в окружении Зеленского заметили соратника Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает собирать вокруг себя команду, которой мог бы доверить управление страной. Многие кандидаты вызывают серьезные претензии у той или иной части общества.

Владимир Зеленский занимает пост президента Украины уже продолжительное время, однако до сих пор так и не сумел подобрать устойчивую и надежную команду. На протяжении месяца по Офису главы государства, а также по Министерству иностранных дел страны ходят разговоры о новом руководители внешнеполитического ведомства.

Рассказывают, что на должность министра иностранных дел Украины рассматривается кандидатура Руслана Демченко. "И это не просто слухи", – цитирует издание "Обозреватель" журналиста Сергея Сидоренко. По его словам, далеко не факт, что дипломату все же будет сделано официальное предложение. Тем более нет гарантий, что он ответит согласием.

Тем не менее, многие политически активные украинцы, по словам журналиста, все равно рассматривают саму возможность подобного исхода как плевок. Дело в том, что в бытность президентом Украины Виктора Януковича Руслан Демченко выступал в качестве куратора отношений Киева и Москвы.

Примечательно, что бегство своего патрона из страны дипломат перенес относительно безболезненно. Связь с Виктором Януковичем не помешала ему стать советником Петра Порошенко. И тогда радикально настроенные националисты никакого возмущения по этому поводу не выказывали. Однако наличие чиновника с подобным прошлым в команде Владимира Зеленского заставляет их переживать заранее, до того, как украинский лидер предложил работу Руслану Демченко.

Дипломату припоминают, что он принимал участие в том самом заседании, на котором было принято решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это послужило поводом для начала массовых беспорядков и государственного переворота. Впрочем, пока Руслан Демченко работал на Петра Порошенко, этот жпизод из его биографии ни у кого не вызывал ни вопросов, ни возражений.