Филипп Янковский шокировал поклонников внешним видом

Кинозвезда Филипп Янковский пережил сложный жизненный этап, что сказалось и на внешности.

Филипп Янковский редко выходит в свет. О перипетиях в жизни режиссера поклонники узнают из социальных сетей его друзей и супруги Оксаны Фандеры.

Так, на днях друг и коллега Янковского Артем Ткаченко поделился совместным фото. Они встретились в Санкт-Петербурге и не смогли не запечатлеть этот момент.

Фанаты даже не узнали Филиппа Янковского на снимке. Режиссер предстал перед общественностью в новом образе: борода, усы и сдержанная спортивная одежда. Подписчики Арена Ткаченко предположили, что Янковский сменил имидж из-за предстоящих съемок в новом проекте. Недавно Резо Гигинеишвили сообщил, что Филипп примет участие в одной из новых кинокартин.

До этого СМИ сообщали, что у Филиппа Янковского случился рецидив лимфомы. Однако официально эту информацию не подтвердили.

Большинство поклонников восторженно отреагировали на пост Артема Ткаченко. Многие отмечали интеллигентность, харизма и талант Янковского, а также желали здоровья.

"Ну, почему Филипа так мало на экране, почему его мало снимают, мы же тааак любим его", "Филипп – великолепный актер, как и его отец", "Почему у Янковских во всей семье такие харизматичные мужчины?", – трепетно поделились фолловеры.

При этом некоторые отметили ухудшившийся внешний вид Филиппа Янковского. По их мнению, режиссер злоупотребляет спиртными напитками, что еще больше сказывается на его физическом состоянии.

"Филипп похож на алкаша подзаборного", "Не очень удачное фото", "Ой, какой Филипп старенький", – дерзко написали подписчики.