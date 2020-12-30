Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем

Певица и блогер Анастасия Годунова – девушка очень талантливая. Скоро в этом можно будет убедиться снова – девушка снялась в клипе "Заложник" музыканта Артема Кадмира. В распоряжении "Дни.ру" оказались кадры со съемочной площадки – Артем и Анастасия прекрасно смотрятся вместе.
Артем признался, что работать с дочерью Осина ему понравилось. "Пока делал монтаж, снова прослезился, вспомнил ту атмосферу, то отношение, и просто сам факт того, что все эти люди делают одно дело, ради меня", – написал музыкант на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Артем Кадмир в 2018 взорвал музыкальные чарты синглом "Возьми Меня". Талантливый артист является участником и победителем различных музыкальных конкурсов, автором нашумевшего трека "Останься в памяти" и владельцем собственного музыкального лейбла. Его коллаборация с дочерью Осина кажется удачной.
Ранее в интервью "Дни.ру" Годунова призналась: "Всегда, когда я выхожу выступать, вспоминаю Евгения Осина и нашу последнюю встречу. Жизнь связала мою маму с ним когда они были еще молодыми, их отношения длились 20 лет. Он считал меня своей дочерью и я благодарна ему за его любовь и участие в моей жизни".
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