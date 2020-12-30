Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем

Евгения Осина нет с нами уже более двух лет. Жаль, что он не увидел, какой красавицей и умницей выросла его дочь от незарегистрированных отношений Анастасия Годунова. Она пошла по стопам отца и связала свою жизнь с музыкой.



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