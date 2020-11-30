"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина

Евгений Осин скончался два года назад. Он был похоронен на Троекуровском кладбище благодаря продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину. Говорят, на месте захоронения уже давно нужно провести уборку.

Два года назад Андрей Разин похлопотал, чтобы Евгений Осин обзавелся местом на Троекуровском кладбище, которое называют престижным. Он хотел, чтобы артист покоился среди своих коллег. Тогда продюсер группы "Ласковый май" организовал панихиду, на которой были многие, но теперь на могиле артиста, видимо, редко кто появляется.

Так можно судить, взглянув на состояние места захоронения Осина. В Сети появились снимки с Троекуровского кладбища, на которых видны покосившаяся фотография певца, выцветшие искусственные цветы, а также настоящие завядшие растения. Лишь они свидетельствуют о пребывании на могиле Евгения людей.

Любопытно, что до сих пор на могиле Осина не появился памятник, хотя обычно мемориал устанавливают спустя год после смерти. Журналистам удалось встретить на кладбище поклонников исполнителя хита "Плачет девушка в автомате". Они удивлены, что родственники артиста не ухаживают за местом захоронения.

"Без слез не взглянешь", "Больно и горько от такого отношения семьи и друзей", – сказали поклонники.

Напомним, у Евгения Осина остались две дочери. Одна из них – неродная – Анастасия. Но артист признал ее своей наследницей. Дочь Агния, появившаяся на свет во время второго брака певца, после смерти отца получила его квартиру в Москве и несколько мотоциклов.