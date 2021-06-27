Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь

Об этом Агния Осина сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Вместе дочерью Ксенией счастливая новоиспеченная мама отправилась домой к мужу Владиславу.
Новорожденная и сама Агния чувствуют. Девушка разместила в микроблоге фото, на котором целуется с супругом, который держит их малышку на руках. "Семья", — подписала кадр дочь певца. На снимке у девушки букет, а вокруг — воздушные шары.
Наследница Евгения Осина рассказывала, что на протяжении всей беременности ей очень помогал муж, поддерживая во всем.Агния трогательно благодарила возлюбленного за такое понимание и чуткость.
К сожалению, Евгений Осин до счастливого момента рождения внучки не дожил. Исполнитель скончался в ноябре 2018 года. Ему было всего 54 года. У артиста остановилось сердце.
Как писали "Дни.ру", певец много лет страдал от алкогольной зависимости, которую так и не смог преодолеть. Евгений Осин несколько раз лечился от пагубной страсти, но в какой-то момент вновь начинал пить. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище.
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