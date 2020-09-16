"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина

Со дня смерти певца Евгения Осина прошло без малого два года. Жаль, что он не увидел, как растет его дочь 14-летняя Анастасия Годунова. Она стала музыкантом, блогером, а на II Ежегодной премии Instars awards получила приз в номинации "Лучший кавер 90-х". Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездной наследницей.

"Конечно, невозможно исполнить песню Евгения Осина лучше, чем это делал он сам, – улыбается Настя. – Но для меня важно, чтобы его композиции жили и имели второе дыхание. 4 октября, в день его рождения, я обязательно с друзьями поеду на могилу папы и покажу ему статуэтку, которую получила за его песню".

Рассказала девочка и про то, как складывается жизнь ее матери Елены Скорняковой, с которой музыкант долгое время состоял в незарегистрированных отношениях. "Мама до сих пор одна, хранит верность отцу, – откровенничает Годунова. – Сейчас она занимается благотворительным проектом, призванным через искусство помогать особенным детям, готовит к выходу альбом с моими песнями. Мне кажется, это органично и правильно".

Недавно у Анастасии Годуновой вышел клип на песню "Бархатный сезон". Правда, его съемки могли окончиться драматически. "Я чуть ли не упала с яхты при съемках этого клипа, – рассказала начинающая артистка. – Но все обошлось, а на следующий день после клипа пошел сильный дождь".

Напомним, Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года в своей квартире в Москве. Смерть наступила от остановки сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.