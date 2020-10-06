Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Вторник
6 октября
Лента новостей
22:06
Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любовницей
22:00
Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
21:51
Вскрылись неожиданные данные ДНК-теста Марии Максаковой
21:31
"Смотреть больно": вид раскорячившегося сына Рудковской вызвал оторопь
21:23
Запытавший до смерти пенсионера мигрант сбежал из России
21:20
Кравец назвала ставших папами от суррогатных матерей певцов-геев
21:07
Россия отреагировала на беспорядки в Киргизии: Призываем проявить мудрость
20:34
В Москве госпитализирован Борис Щербаков
20:12
Собчак взвыла из-за клеветы: Стала жертвой
20:06
"В кого ты себя превратила?": россияне в шоке от вида обнажившейся Дарьи Мельниковой
19:53
Кабаны захватили город под Москвой
19:50
Авербух прокомментировал новость об увольнении Загитовой из "Ледникового периода"
19:46
Дума обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей
19:36
Обнаружено полезное свойство коронавируса
19:33
"Проститутка": развратную Каменских затравили за целлюлит
19:18
"Сколько вам заплатили?": Семенович с Covid-19 затравили за ее вид
19:08
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
19:08
В одном районе Курганской области ввели режим ЧС
19:01
"Надо лечиться": Дубовицкая ответила на слухи о своей страшной болезни
18:47
Звезда Comedy Woman сбежала из России
18:44
Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке
18:44
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
18:24
Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить
18:10
Страшная болезнь лишила Асмус самого дорогого
17:59
Анастасия Задорожная прервала молчание после слухов о свадьбе
17:58
Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса "Лидеры России"
17:57
Зараженный коронавирусом Куценко продолжал ходить на работу
17:48
Дело Ефремова направили в Мосгорсуд
17:45
"Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть": актрису критикуют за новую роль в "Угрюм-реке"
17:32
Джоли и Питт схлестнулись в решающей битве за детей
17:18
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
17:16
Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми
17:16
Фантомное: Алена Рапунцель после ухода с "Дома-2" все равно продолжает драться
17:06
"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни
16:56
Своя миссия: зачем Меган Маркл и принцу Гарри лететь в Африку
16:56
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики
16:49
Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной
16:44
"Это уму непостижимо": актриса Яковлева об игре судьбами невесток
16:40
"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"
16:33
Жителей Тюмени два часа пугал мужчина с ножом
15:48
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
15:48
Новый турецкий сериал переплюнет "Великолепный век"
15:46
Богатый сожитель отказался от звезды "Холостяка" после смертельной аварии
15:41
"У нас были материальные трудности": Крутой впервые показал сына от первого брака
15:21
"Стоило и разбитых коленей, и ссадин": новый любовник не пощадил Варнаву
15:12
"Будет править экономикой мира": трехлетний сын Собчак поразил способностями
15:02
Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"
15:00
"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно
14:59
Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
14:36
В Подольске мужчина выгуливал собаку и наткнулся на мертвого младенца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Артисты не пришли на юбилей к Армену Джигарханяну
Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко
Экономист: Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти
"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Эксперт: Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных
"Это ужас ужасный, страшнее не придумаешь": что случилось с 45-летней Хаматовой
Шоу-бизнес
Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любовницей

Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любовницей

Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
4 октября Евгению Осину исполнилось бы 56. Его нет с нами уже почти два года. В день рождения певца его внебрачная дочь певица и блогер Анастасия Годунова появилась на его могиле не Троекуровском кладбище столицы.
прочитано 84 раза

"Всегда, когда я выхожу выступать с песнями Евгения Осина, я вспоминаю его и нашу последнюю встречу, – рассказала Анастасия "Дни.ру". – Жизнь связала мою маму с Евгением, когда они были еще молодыми, их отношения длились 20 лет. Он считал меня своей дочерью и я благодарна ему за его любовь и участие в моей жизни".

ПО ТЕМЕ

"На гулянки и отдых деньги Жени тратить не буду": возлюбленная Осина о судьбе наследства

 Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

"Я пропустила через свое сердце и чувствовала всю боль моей мамы, которая ничего не могла изменить, но очень старалась, – вздыхает Годунова. – Моя мама – это образец друга и любимой женщины, которая в тяжелые моменты всегда поддержит и поможет. Евгений говорил, что их отношения выше, чем у мужа и жены".

Анастасия Годунова с матерью Еленой. Фото: Дни.ру

"Для меня Евгений Осин – это один из лучших и чистых голосов нашей эстрады, – убеждена Настя. – Сегодня на могиле пролетели все воспоминания, моменты из детства, с ним связанные. Конечно, я выбрала не самый легкий путь, исполняя его песни. Мне очень хочется, чтобы молодое поколение их тоже знало".

Скриншот instagram.com/nastiagodunova_official

Напомним Евгений Осин был дважды женат. Первой женой была бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Вторая жена – Наталья Черемисинова. Некоторое время музыкант состоял в незарегистрированном браке с Еленой Скорняковой. В начале 2018 года стало известно, что внебрачной младшей дочерью Осина является Анастасия Годунова.

Автор: 6 октября 2020, 22:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разин разрыдался у гроба Осина

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Россия отреагировала на беспорядки в Киргизии: Призываем проявить мудрость
Названа причина протестов в Белоруссии и Киргизии
Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан
Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики

Шоу-бизнес

Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любовницей
Вскрылись неожиданные данные ДНК-теста Марии Максаковой
Кравец назвала ставших папами от суррогатных матерей певцов-геев
В Москве госпитализирован Борис Щербаков

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Она старуха!": морщинистая Наташа Королева шокировала своим видом

Скандал с изменой негативно сказался на внешности певицы
Шоу-бизнес

"Зачем губить девочку?": Дайнеко вступилась за сбившую человека звезду "Холостяка"

Певица высказалась о громкой аварии
Шоу-бизнес

"Надо лечиться": Дубовицкая ответила на слухи о своей страшной болезни

Телезвезда напугала поклонников
Шоу-бизнес

Малышеву сняли в странном виде на юбилее Бабкиной

Теледоктор посетила праздник певицы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+