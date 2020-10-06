Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любовницей

"Всегда, когда я выхожу выступать с песнями Евгения Осина, я вспоминаю его и нашу последнюю встречу, – рассказала Анастасия "Дни.ру". – Жизнь связала мою маму с Евгением, когда они были еще молодыми, их отношения длились 20 лет. Он считал меня своей дочерью и я благодарна ему за его любовь и участие в моей жизни".
"Я пропустила через свое сердце и чувствовала всю боль моей мамы, которая ничего не могла изменить, но очень старалась, – вздыхает Годунова. – Моя мама – это образец друга и любимой женщины, которая в тяжелые моменты всегда поддержит и поможет. Евгений говорил, что их отношения выше, чем у мужа и жены".
"Для меня Евгений Осин – это один из лучших и чистых голосов нашей эстрады, – убеждена Настя. – Сегодня на могиле пролетели все воспоминания, моменты из детства, с ним связанные. Конечно, я выбрала не самый легкий путь, исполняя его песни. Мне очень хочется, чтобы молодое поколение их тоже знало".
Напомним Евгений Осин был дважды женат. Первой женой была бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Вторая жена – Наталья Черемисинова. Некоторое время музыкант состоял в незарегистрированном браке с Еленой Скорняковой. В начале 2018 года стало известно, что внебрачной младшей дочерью Осина является Анастасия Годунова.
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