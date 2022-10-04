Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина

Сегодня, 4 октября, исполняется 58 лет со дня рождения Евгения Осина. В этот день музыканта вспоминают не только многочисленные поклонники, но и две любящих дочери.

Евгений Осин покинул этот мир 17 ноября 2018 года. У покойного певца остались две наследницы: дочь Агния от второй супруги и падчерица Анастасия, которую он воспитывал как родную. Сейчас детям музыканта 20 и 16 лет. Девушки пошли по стопам знаменитого отца, но их судьбы сложились по-разному.

Старшая наследница артиста, Агния Осина, появилась на свет в 2002 году. Дочку композитору подарила вторая супруга – работница банка Наталья Черемисина. Увы, брак не продержался долго. Через несколько лет после прибавления семья распалась, а Евгений на время потерял возможность видеться с ребенком.

Наталья боялась оставлять девочку с пьющим отцом и ограничила их общение. К счастью, вскоре Осину удалось наладить контакт с дочерью. Певец устроился преподавателем музыки в школу, где училась наследница, и создал детскую группу "Фишки". Агния стала солисткой коллектива и занялась творчеством под руководством отца.

Отношения родственников не были идеальными. Тем не менее смерть отца стала для Агнии большим ударом. После похорон артиста девушка посвятила ему песню, а затем твердо решила тоже связать жизнь с музыкой и поступила в Гнесинку. Кроме того, наследница звезды нашла счастье в личной жизни. Агния выскочила замуж уже в 18 лет, а в прошлом году стала мамой. У нее родилась дочка Ксения.

Помимо родной наследницы, у Евгения Осина осталась падчерица Анастасия Годунова. Стать отцом во второй раз артисту посчастливилось в отношениях с офис-менеджером Еленой Скорняковой. Певец любил девочку как родную и планировал удочерить ее после свадьбы с избранницей. Увы, этому не суждено было сбыться.

Как и Агния, Анастасия тяжело переживала утрату. Девочка очень тепло относилась к отчиму и разделяла его страсть к музыке, а после трагедии на целый год впала в депрессию. К счастью, благодаря поддержке матери ей удалось прийти в себя и вернуться к творчеству.

Настя начала сольную карьеру, но отказалась брать фамилию Осина в качестве псевдонима. Сейчас, в свои 16 лет, девушка выступает под собственным именем и вовсю добивается успехов. Помимо музыки, падчерица известного артиста пробует себя на телевидении и в кино. Не так давно Годунова выпустила свой первый сольный альбом.