Любовница постаралась: что случилось с могилой Евгения Осина

Евгений Осин был дважды женат. Первой женой стала бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Вторая супруга – Наталья Черемисинова, работница банка, которая 31 января 2002 года родила от артиста дочь Агнию.
Но они вряд ли сегодня даже вспомнят, где находится могила артиста на Троекуровском кладбище. И даже когда в конце апреля 2019 года, когда на могиле произошло возгорание, приводить в порядок ее взялись не жены и родные дети, а Елена Скорнякова с которой певец некоторое время состоял в незарегистрированном браке, и ее дочь Анастасия Годунова.
А ко второй годовщине со дня смерти Евгения Осина его любовница постаралась и вместе с Юрием, другом артиста, прикрепила на деревянный могильный крест огромный портрет музыканта с пронзительной надписью: "Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах".
"Люди, имеющие хороший жизненный достаток, получившие хорошее наследство, неспособны даже обратиться внимание на состояние захоронения своего родственника и народного кумира", – возмущен Юрий невниманием законных жен и детей Осина. Видимо, им, кроме квартир и авторских прав, ничего не надо было...
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Встречаюсь с двумя мужчинами.
Одноклассник задолбал!