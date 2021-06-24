"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца

19-летняя наследница Евгения Осина Агния сообщила о радостном событии, произошедшем в ее семье.

Год назад единственная дочь популярного исполнителя вышла замуж, а буквально накануне стало известно о том, что супруги стали молодыми родителями. Первым радостной новостью поделился муж Агнии – Владислав, а затем к нему присоединилась и счастливая мама новорожденного. Дочь Евгения Осина рассказала, что у нее родилась девочка, которую назвали Ксенией Владиславовной.

Агния добавила, что они с супругом очень "сильно ждали и хотели" свою малышку. Вес новорожденной составил 3 килограмма 170 граммов, а рост – 51 сантиметр. Подписчики Агнии написали молодой маме множество теплых слов и пожелали им с крохой всего самого наилучшего.

Напомним, что сам Евгений Осин не дожил до этого счастливого события, хотя мог бы стать довольно молодым дедом. Певец ушел из жизни еще в 2018 году в возрасте 54 лет. Причиной смерти считается остановка сердца. При этом известно, что у артиста были проблемы с алкоголем. С единственной дочерью у Осина были сложные отношения, так как музыкант ушел из семьи, когда та была совсем маленькой. Однако перед смертью артисту все-таки удалось наладить отношения с наследницей – об этом сообщило издание "7 Дней".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что случилось с могилой Евгения Осина через несколько лет после смерти музыканта.