Рамзан Ахматович Кадыров глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центорой Чечено-Ингушской АССР. Его отец Ахмат Кадыров, возглавлявший Чеченскую Республику в 2000-2004 годах, стал жертвой теракта, совершенного на стадионе в Грозном 9 мая во время концерта ко Дню Победы.

Согласно официальной статистике, в 2000-2003 годах на Рамзана Кадырова было совершено пять покушений. В этот период его работа была связана с осуществлением спецопераций против боевиков. Кадыров лично вел переговоры с ними о переходе на сторону власти. Благодаря его усилиям большинство сдавшихся участников незаконных вооруженных формирований были зачислены в Службу безопасности. Одно из главных достижений Кадырова - установление мира в регионе и восстановление разрушенного в годы войны Грозного.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года и входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия". Герой России, кавалер ордена Мужества и ордена Почета, мастер спорта по боксу, глава Федерации бокса Чечни и спортивного клуба "Рамзан", любитель скачек.