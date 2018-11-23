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Рамзан Ахматович Кадыров

глава Чеченской Республики
Рамзан Ахматович Кадыров
  • Дата рождения: 5 октября 1976
  • Место рождения: Центорой, Чечено-Ингушская АССР, СССР
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Медни Кадырова
  • Дети: сыновья Ахмат, Адам, Зелимхан, Абдуллах; дочери Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура, Эйшат

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центорой Чечено-Ингушской АССР. Его отец Ахмат Кадыров, возглавлявший Чеченскую Республику в 2000-2004 годах, стал жертвой теракта, совершенного на стадионе в Грозном 9 мая во время концерта ко Дню Победы.

Согласно официальной статистике, в 2000-2003 годах на Рамзана Кадырова было совершено пять покушений. В этот период его работа была связана с осуществлением спецопераций против боевиков. Кадыров лично вел переговоры с ними о переходе на сторону власти. Благодаря его усилиям большинство сдавшихся участников незаконных вооруженных формирований были зачислены в Службу безопасности. Одно из главных достижений Кадырова - установление мира в регионе и восстановление разрушенного в годы войны Грозного.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года и входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия". Герой России, кавалер ордена Мужества и ордена Почета, мастер спорта по боксу, глава Федерации бокса Чечни и спортивного клуба "Рамзан", любитель скачек.

Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман

Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил США в проведении аферы в Афганистане и обещал остановить любого, кто угрожает России. В минувшее воскресенье, 15 августа, террористическое движение "Талибан*" после штурма Кабула фактически захватило власть в Афганистане.

Врач высказался о состоянии пропавшей Надежды Кадышевой: Реабилитация займет месяцы

Врач высказался о состоянии пропавшей Надежды Кадышевой: Реабилитация займет месяцы
Недавно появились слухи об исчезновении Надежды Кадышевой. Поклонники забили тревогу: несколько лет назад у артистки уже подозревали онкологию, а также диагностировали сердечный приступ. Сын исполнительницы опроверг слухи о тяжелом состоянии звездной мамы.

Кадыров раскритиковал Жириновского за слова о террористах: Религия и культура с тобой не сочетаются

Кадыров раскритиковал Жириновского за слова о террористах: Религия и культура с тобой не сочетаются
В четверг выходец из Туниса Брахим Ауиссауи устроил кровавую бойню около собора Нотр-Дам во французской Ницце. Нападавший кричал "Аллах Акбар", что свидетельствовало о его приверженности исламу. Брахим Ауиссауи был вооружен ножом.

Кадыров: Оставляю за собой право комментировать слова Макрона

Кадыров: Оставляю за собой право комментировать слова Макрона
Чеченский лидер Рамзан Кадыров оставил за собой право комментировать высказывания президента Франции Эммануэля Макрона относительно ислама. Ранее глава республики призвал Париж прекратить провокации против религии. По словам Кадырова, свое мнение в адрес властей Франции он высказывал как мусульманин, а не как политик.

"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление

"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Конфликт между президентом Украины и главой российского региона начался с юмористического видеоролика, опубликованного принадлежавшей Зеленскому студией "Квартал 95". Чеченский лидер назвал его оскорбительным. Рамзан Кадыров заявил, что ролик оскорбляет память его отца – Ахмата-Хаджи Кадырова.

Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым

Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
Во втором туре выборов президента Украины действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение от комика Владимира Зеленского. Теперь политику предстоит отправиться на покой, но перед этим – завершить все неоконченные дела. Среди них – некстати начатый конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время предвыборной пикировки пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко решил втянуть в свой конфликт с комиком Владимиром Зеленским третью сторону – главу Чечни Рамзана Кадырова.

Кадырова покормили с ножа (видео)

Кадырова покормили с ножа (видео)
Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских Эмиратах. Нусрет Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ.

Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида

Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида
Конфликт между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым и музыкальным исполнителем Тимати приобретает новые обороты. Президент Чечни Рамзан Кадыров снял мотивирующий ролик, где призвал дагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена. Тимати опубликовал в своем Instagram видео, где президент Чечни успокаивает разбушевавшуюся молодежь.

Скандал на ЧМ-2018: Египет оценил демарш Салаха после встречи с Кадыровым

Скандал на ЧМ-2018: Египет оценил демарш Салаха после встречи с Кадыровым
Глава информационной службы сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о том, что нападающий Мохаммед Салах готов покинуть команду. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности. Усама Исмаил сообщил, что футболист находится на тренировочной базе вместе со своими коллегами.

Кадыров вызвал Слепакова в Чечню за песню о российских футболистах

Кадыров вызвал Слепакова в Чечню за песню о российских футболистах
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе. В своем произведении Слепаков посоветовал назначить главу Чечни тренером нашей сборной по футболу на ЧМ-2018.

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