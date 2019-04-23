Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым

Во втором туре выборов президента Украины действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение от комика Владимира Зеленского. Теперь политику предстоит отправиться на покой, но перед этим – завершить все неоконченные дела. Среди них – некстати начатый конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Во время предвыборной пикировки пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко решил втянуть в свой конфликт с комиком Владимиром Зеленским третью сторону – главу Чечни Рамзана Кадырова. Он обвинил соперника в том, что тот испугался российского политика.

В ответ на это заявление сам Рамзан Кадыров обвинил Петра Порошенко в том, что тот распространяет сплетни. И добавил, что за оскорбление личности, кто бы его ни допустил, спросит "должным образом". Так на ровном месте украинский лидер перед уходом в отставку нажил себе дополнительные проблемы.



"Петр Алексеевич мог вполне спокойно завершить свою предвыборную кампанию, с треском провалиться на выборах – и на этом более-менее спокойно и бесславно завершилась бы история его президентства. Но он совершенно не к месту решил пройтись по Рамзану Ахматовичу Кадырову", – в разговоре с "Дни.ру" заметил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Теперь его спокойная и безмятежная жизнь несколько нарушит свой ритм течения. Что-то мне подсказывает, что лучше бы Порошенко извиниться за свои слова. Тем более, что его президентству приходит конец. Петр Алексеевич! Кадыров же спросит должным образом. Оно вам нужно?" – добавил он.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел поражение с разгромным счетом. Теперь он будет обязан уступить свое кресло комику Владимиру Зеленскому.