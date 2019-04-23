Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
Во время предвыборной пикировки пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко решил втянуть в свой конфликт с комиком Владимиром Зеленским третью сторону – главу Чечни Рамзана Кадырова. Он обвинил соперника в том, что тот испугался российского политика.
В ответ на это заявление сам Рамзан Кадыров обвинил Петра Порошенко в том, что тот распространяет сплетни. И добавил, что за оскорбление личности, кто бы его ни допустил, спросит "должным образом". Так на ровном месте украинский лидер перед уходом в отставку нажил себе дополнительные проблемы.
"Петр Алексеевич мог вполне спокойно завершить свою предвыборную кампанию, с треском провалиться на выборах – и на этом более-менее спокойно и бесславно завершилась бы история его президентства. Но он совершенно не к месту решил пройтись по Рамзану Ахматовичу Кадырову", – в разговоре с "Дни.ру" заметил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Теперь его спокойная и безмятежная жизнь несколько нарушит свой ритм течения. Что-то мне подсказывает, что лучше бы Порошенко извиниться за свои слова. Тем более, что его президентству приходит конец. Петр Алексеевич! Кадыров же спросит должным образом. Оно вам нужно?" – добавил он.
Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел поражение с разгромным счетом. Теперь он будет обязан уступить свое кресло комику Владимиру Зеленскому.
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