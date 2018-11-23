Кадырова покормили с ножа (видео)
Нусрет Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ. Турецкий ресторатор подошел к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолил его своим фирменным приемом и дал гостю попробовать прямо с ножа. Кадыров снимал происходящее на телефон.
Гекче приобрел известность в прошлом году. Свою манеру приготовления мяса ресторатор заснял на видео, которое тут же стало вирусным. С тех пор за ним закрепилось прозвище Salt Bae – за особый способ солить блюдо. Рестораны Гекче работают в Стамбуле, Дубае, Майами, Нью-Йорке. Повар лично встречал таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо, Дэвид Бекхэм и Николас Мадуро, пишет Life.ru.
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