Кадырова покормили с ножа (видео)

Рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Нусрет Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ. Турецкий ресторатор подошел к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолил его своим фирменным приемом и дал гостю попробовать прямо с ножа. Кадыров снимал происходящее на телефон.

Гекче приобрел известность в прошлом году. Свою манеру приготовления мяса ресторатор заснял на видео, которое тут же стало вирусным. С тех пор за ним закрепилось прозвище Salt Bae – за особый способ солить блюдо. Рестораны Гекче работают в Стамбуле, Дубае, Майами, Нью-Йорке. Повар лично встречал таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо, Дэвид Бекхэм и Николас Мадуро, пишет Life.ru.