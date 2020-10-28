Кадыров: Оставляю за собой право комментировать слова Макрона

По словам Кадырова, свое мнение в адрес властей Франции он высказывал как мусульманин, а не как политик. Глава Чечни заявил, что у него есть право делать такие заявления.
"За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!" – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Ранее глава Чечни сравнил Макрона с террористом, который поддерживает провокации против ислама. Он раскритиковал намерение французскийх властей усилить контроль за религиозными организациями.
Кадыров призвал власти Франции остановить нападки на религию. Позицию Макрона относительно карикатур на пророка Мухаммеда осуждают не только мусульмане, но и представители других конфессий, подчеркнул глава Чечни.
"Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", – сказал он.
Кадыров подчеркнул, что религия – главное в жизни мусульманина. Никто не имеет права насмехаться над исламом, сказал чеченский лидер.
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