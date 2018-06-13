Кадыров вызвал Слепакова в Чечню за песню о российских футболистах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал композицию комедийного актера и исполнителя Семена Слепакова о нем и сборной России по футболу. Песня пришлась политику по душе.



В своем произведении Слепаков посоветовал назначить главу Чечни тренером нашей сборной по футболу на ЧМ-2018. Также он отметил, что Кадыров "твердый, как пармезан".

Глава Чечни заявил, что сочинение артиста ему понравилось, передает РИА ФАН. "Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично – он же наш, с Кавказа", – написал он в Telegram.

Однако есть у Кадырова и нарекания к юмористической песне. В частности, политик посетовал на то, что россияне потерпели поражение. "Это непорядок", – заключил он и пригласил актера в Грозный, чтобы написать новую композицию.

Кадыров пожелал нашим футболистам победы на мундиале. А завершил свой пост глава Чечни четверостишиями, ответив Слепакову в его стиле.